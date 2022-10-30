Полковник в отставке: США снабжают террористов автоматами АК-74

30 октября 2022 в 18:38 Размер текста - 17 +

Пентагон закупает российское оружие для дискредитации России, уверен Анатолий Матвийчук Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пентагон закупает российское оружие, в частности АК-74, и снабжает им террористические группировки для дискредитации России. Об этом рассказал полковник в отставке, главред военно-аналитического издания ANNA-News Анатолий Матвийчук. «Пентагон давно закупает наше оружие, американцы снабжают им террористические группы, в частности ИГИЛ (Организация „Исламское государство“ (ИГИЛ, ИГ) признана террористической и запрещена в Российской Федерации — прим. URA.RU), много оружия закупалось для афганских моджахедов. Они играют в свою игру. Думаю, это ЦРУшная операция, возможно скоро мы увидим, что с нашим оружием совершили террористический акт под чужим знаменем, чтобы обвинить Россию», — пояснил он в беседе с корреспондентом URA.RU. Полковник также уточнил, что лицензию на производство российского оружия имеет Болгария, также производить могла и Польша. Кроме того, страны варшавского договора имеют на своих складах разные виды вооружения. То есть, Пентагону есть, где закупать оружие РФ. Ранее сообщалось, что Минобороны США хотят закупить автоматы АК-74. Также уточнялось, что концерн Калашникова начал разработку нового ручного пулемета для Минобороны РФ, передает «Пятый канал». Ранее в Севастополе пресекли крупный канал поставки боевого огнестрельного оружия и боеприпасов с территории Украины, уточняет ОТР.

Пентагон закупает российское оружие, в частности АК-74, и снабжает им террористические группировки для дискредитации России. Об этом рассказал полковник в отставке, главред военно-аналитического издания ANNA-News Анатолий Матвийчук. «Пентагон давно закупает наше оружие, американцы снабжают им террористические группы, в частности ИГИЛ (Организация „Исламское государство“ (ИГИЛ, ИГ) признана террористической и запрещена в Российской Федерации — прим. URA.RU), много оружия закупалось для афганских моджахедов. Они играют в свою игру. Думаю, это ЦРУшная операция, возможно скоро мы увидим, что с нашим оружием совершили террористический акт под чужим знаменем, чтобы обвинить Россию», — пояснил он в беседе с корреспондентом URA.RU. Полковник также уточнил, что лицензию на производство российского оружия имеет Болгария, также производить могла и Польша. Кроме того, страны варшавского договора имеют на своих складах разные виды вооружения. То есть, Пентагону есть, где закупать оружие РФ. Ранее сообщалось, что Минобороны США хотят закупить автоматы АК-74. Также уточнялось, что концерн Калашникова начал разработку нового ручного пулемета для Минобороны РФ, передает «Пятый канал». Ранее в Севастополе пресекли крупный канал поставки боевого огнестрельного оружия и боеприпасов с территории Украины, уточняет ОТР.