«Тинькофф Банк» помог мобилизованному свердловчанину после публикации на URA.RU

Мобилизованному из Полевского оформили кредитные каникулы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

«Тинькофф Банк» оформил кредитные каникулы на кредитную карту семье мобилизованного из Полевского (Свердловская область). Это произошло после того, как URA.RU рассказало, что изначально мужчине отказали в заявке. О ситуации агентству рассказала мама свердловчанина Галина Мальцева. В банке корреспонденту подтвердили информацию.

«После того, как на URA.RU вышла публикация, со мной связались из „Тинькофф Банка“. Мне сообщили, какие документы нужно предоставить, чтобы оформить кредитные каникулы. Я направила все необходимые справки. Позже мне сообщили, что услуга кредитные каникулы подключена», — поделилась мама участника СВО Галина Мальцева.

В «Тинькофф Банке» журналисту агентства подтвердили информацию о предоставлении кредитных каникул мобилизованному. «Жителю Полевского подключена услуга кредитные каникулы. За более подробной информацией мама может обратиться на горячую линию», — сказали в финансовой организации.

Ранее URA.RU писало, что Галина Мальцева пожаловалась на «Тинькофф-банк». По словам женщины, финансовая организация отказала ее сыну в кредитных каникулах. В банке потребовали, чтобы участник СВО лично написал заявление на кредитные каникулы. В связи с тем, что молодой человек находится в зоне проведения спецоперации без связи, обратиться в финансовое учреждение самостоятельно не представляется возможным. Позже женщина обратилась в редакцию агентства за помощью.

Указ о частичной мобилизации в России был подписан 21 сентября. Около 300 тысяч человек планировалось направить в зону проведения спецоперации на Украине. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации.