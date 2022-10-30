Диаспоры в ЯНАО предложили идеи по патриотическому воспитанию детей

31 октября 2022 в 12:55 Размер текста - 17 +

Депутаты провели собрание с диаспорами ЯНАО Фото: Александр Елизаров © URA.RU Представители национальных общественных объединений ЯНАО предложили ввести в школах социально-политические ликбезы и регулярные военно-патриотические игры. Об этом сообщается на сайте законодательного собрания региона. «Ямальские законодатели готовятся внести изменения в региональные законы о патриотизме и молодежи. Представители национальных диаспор и общественных объединений подошли к призыву ответственно. На встрече со спикером озвучены предложения, которые будут учтены при работе над законопроектом», — говорится в сообщении. Председатель ассоциации татарских и башкирских общественных организаций ЯНАО Ильдус Резяпов предлагает ввести в школах социально-политические ликбезы, чтобы сформировать у детей неискаженную точку зрения на происходящие события. Также директор клуба единоборств «ВАРК» Мехман Асланов считает, что в ямальских школах необходимо регулярно проводить военно-патриотические игры — «Зарницы». Представители диаспор отметили необходимость сплотиться вокруг защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. «Заместитель муфтия автономного округа Тимур Салихов подчеркнул, что Религиозное духовное управление мусульман ЯНАО всецело поддерживает меры государства по укреплению единства страны для действенного отпора международному терроризму, а сохранение духовных основ является долгом перед последующими поколениями и Отчизной», — добавили в заксобрании. Ранее URA.RU сообщало, что депутат заксобрания ЯНАО Максим Лазарев предложил ввести в школах уроки мужества. На эти уроки будут приглашены ветераны боевых действий.

Представители национальных общественных объединений ЯНАО предложили ввести в школах социально-политические ликбезы и регулярные военно-патриотические игры. Об этом сообщается на сайте законодательного собрания региона. «Ямальские законодатели готовятся внести изменения в региональные законы о патриотизме и молодежи. Представители национальных диаспор и общественных объединений подошли к призыву ответственно. На встрече со спикером озвучены предложения, которые будут учтены при работе над законопроектом», — говорится в сообщении. Председатель ассоциации татарских и башкирских общественных организаций ЯНАО Ильдус Резяпов предлагает ввести в школах социально-политические ликбезы, чтобы сформировать у детей неискаженную точку зрения на происходящие события. Также директор клуба единоборств «ВАРК» Мехман Асланов считает, что в ямальских школах необходимо регулярно проводить военно-патриотические игры — «Зарницы». Представители диаспор отметили необходимость сплотиться вокруг защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. «Заместитель муфтия автономного округа Тимур Салихов подчеркнул, что Религиозное духовное управление мусульман ЯНАО всецело поддерживает меры государства по укреплению единства страны для действенного отпора международному терроризму, а сохранение духовных основ является долгом перед последующими поколениями и Отчизной», — добавили в заксобрании. Ранее URA.RU сообщало, что депутат заксобрания ЯНАО Максим Лазарев предложил ввести в школах уроки мужества. На эти уроки будут приглашены ветераны боевых действий.