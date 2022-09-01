Депутат Заксобрания ЯНАО предложил проводить в школах уроки мужества

Депутат Законодательного собрания ЯНАО Максим Лазарев считает, что в школах округа нужно проводить уроки мужества с участием ветеранов боевых действий. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Считаю, что в школах нужно регулярно проводить уроки мужества с приглашением ветеранов боевых действий. Это серьезно помогло бы воспитанию патриотизма у молодого поколения», — написал Лазарев в соцсети.
В День знаний Лазарев провел урок патриотического воспитания у восьмиклассников. Он рассказал учащимся, что происходит в стране и как проходит специальная военная операция.
Ранее URA.RU рассказало, что чиновник из ЯНАО открыл восстановленную школу в Донецкой народной республике. Школу в Волновахе отремонтировали ямальские строители. Глава государства Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Одной из основных задач является помощь жителям Донбасса. ВСУ обстреливали территории ДНР и ЛНР на протяжении восьми лет.
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Депутат Законодательного собрания ЯНАО Максим Лазарев считает, что в школах округа нужно проводить уроки мужества с участием ветеранов боевых действий. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Считаю, что в школах нужно регулярно проводить уроки мужества с приглашением ветеранов боевых действий. Это серьезно помогло бы воспитанию патриотизма у молодого поколения», — написал Лазарев в соцсети. В День знаний Лазарев провел урок патриотического воспитания у восьмиклассников. Он рассказал учащимся, что происходит в стране и как проходит специальная военная операция. Ранее URA.RU рассказало, что чиновник из ЯНАО открыл восстановленную школу в Донецкой народной республике. Школу в Волновахе отремонтировали ямальские строители. Глава государства Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Одной из основных задач является помощь жителям Донбасса. ВСУ обстреливали территории ДНР и ЛНР на протяжении восьми лет.