Депутат Заксобрания ЯНАО предложил проводить в школах уроки мужества

Депутат Заксобрания Максим Лазарев предложил привлекать ветеранов боевых действий к проведению уроков в школе

Максим Лазарев предложил приглашать на уроки в школе ветеранов боевых действий Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

Депутат Законодательного собрания ЯНАО Максим Лазарев считает, что в школах округа нужно проводить уроки мужества с участием ветеранов боевых действий. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Считаю, что в школах нужно регулярно проводить уроки мужества с приглашением ветеранов боевых действий. Это серьезно помогло бы воспитанию патриотизма у молодого поколения», — написал Лазарев в соцсети.

В День знаний Лазарев провел урок патриотического воспитания у восьмиклассников. Он рассказал учащимся, что происходит в стране и как проходит специальная военная операция.

Ранее URA.RU рассказало, что чиновник из ЯНАО открыл восстановленную школу в Донецкой народной республике. Школу в Волновахе отремонтировали ямальские строители. Глава государства Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Одной из основных задач является помощь жителям Донбасса. ВСУ обстреливали территории ДНР и ЛНР на протяжении восьми лет.