Bloomberg: судна с зерном начали покидать Украину, несмотря на выход РФ из сделки

31 октября 2022 в 14:06 Размер текста - 17 +

ООН и Турция продолжают работу над сохранением условий зерновой сделки Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна ООН и Турция продолжают работать над сохранением зерновой сделки. Суда с зерном продолжают покидать украинские порты. Об этом сообщает издание Bloomberg. «Суда, груженные зерном, начинают покидать Украину, поскольку Организация Объединенных Наций и Турция работают над сохранением соглашения о сохранении морских экспортных потоков», — сказано в материале издания. Отмечается, что работа в направлении вывоза зерна продолжается, несмотря на выход России из сделки. Россия вышла из зерновой сделки 29 октября. Это произошло после теракта на Черноморском флоте, который, по словам Минобороны РФ, совершили Вооруженные силы Украины (ВСУ). При этом в МИД РФ заявили, что будут продолжать помогать африканским странам в связи с ситуацией с зерновой сделкой, передает RT. Новость по теме Что такое зерновая сделка России и Украины

ООН и Турция продолжают работать над сохранением зерновой сделки. Суда с зерном продолжают покидать украинские порты. Об этом сообщает издание Bloomberg. «Суда, груженные зерном, начинают покидать Украину, поскольку Организация Объединенных Наций и Турция работают над сохранением соглашения о сохранении морских экспортных потоков», — сказано в материале издания. Отмечается, что работа в направлении вывоза зерна продолжается, несмотря на выход России из сделки. Россия вышла из зерновой сделки 29 октября. Это произошло после теракта на Черноморском флоте, который, по словам Минобороны РФ, совершили Вооруженные силы Украины (ВСУ). При этом в МИД РФ заявили, что будут продолжать помогать африканским странам в связи с ситуацией с зерновой сделкой, передает RT.