Bloomberg: судна с зерном начали покидать Украину, несмотря на выход РФ из сделки

ООН и Турция продолжают работать над сохранением зерновой сделки. Суда с зерном продолжают покидать украинские порты. Об этом сообщает издание Bloomberg.
«Суда, груженные зерном, начинают покидать Украину, поскольку Организация Объединенных Наций и Турция работают над сохранением соглашения о сохранении морских экспортных потоков», — сказано в материале издания. Отмечается, что работа в направлении вывоза зерна продолжается, несмотря на выход России из сделки.
Россия вышла из зерновой сделки 29 октября. Это произошло после теракта на Черноморском флоте, который, по словам Минобороны РФ, совершили Вооруженные силы Украины (ВСУ). При этом в МИД РФ заявили, что будут продолжать помогать африканским странам в связи с ситуацией с зерновой сделкой, передает RT.
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ООН и Турция продолжают работать над сохранением зерновой сделки. Суда с зерном продолжают покидать украинские порты. Об этом сообщает издание Bloomberg. «Суда, груженные зерном, начинают покидать Украину, поскольку Организация Объединенных Наций и Турция работают над сохранением соглашения о сохранении морских экспортных потоков», — сказано в материале издания. Отмечается, что работа в направлении вывоза зерна продолжается, несмотря на выход России из сделки. Россия вышла из зерновой сделки 29 октября. Это произошло после теракта на Черноморском флоте, который, по словам Минобороны РФ, совершили Вооруженные силы Украины (ВСУ). При этом в МИД РФ заявили, что будут продолжать помогать африканским странам в связи с ситуацией с зерновой сделкой, передает RT.