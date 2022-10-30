Помощник Путина прилетел в Екатеринбург

Помощник президента РФ Владимира Путина, экс-министр транспорта Игорь Левитин прибыл в Екатеринбург с рабочим визитом. 1 ноября чиновника ждет встреча с губернатором Евгением Куйвашевым и полпредом Владимиром Якушевым, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. Кроме того, Левитина ждут на открытии чемпионата России по дзюдо.
«1 ноября состоится открытие первого этапа транспортно-логистического центра „Уральский“. Участвуют помощник президента РФ Игорь Левитин, министр транспорта РФ Виталий Савельев (в режиме ВКС), полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Евгений Куйвашев», — анонсировали в департаменте.
Ожидается, что Левитин примет участие и в другой торжественной церемонии в Екатеринбурге. 31 октября его ждут на открытии чемпионата России по дзюдо. Турнир продлится до 4 ноября, первые чемпионы будут определены сразу после церемонии открытия.
Предыдущий раз Левитин был в Екатеринбурге в ноябре 2021 года. Тогда он проводил совещание по подготовке к летней Универсиаде-2023 (была отменена в середине 2022-го). На встрече с федеральными и свердловскими чиновниками Левитин предлагал провести в Екатеринбурге соревнования международного уровня, чтобы проверить готовность города к студенческим играм.
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