30 октября 2022
29 октября 2022

Устроивший стрельбу в пермском вузе Бекмансуров заявил о своей невменяемости

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над Тимуром Бекмансуровым. Пермь, террорист, пермский стрелок, бекмансуров тимур
В суде Тимур Бекмансуров решил заявить о психическом расстройстве Фото:
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Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском классическом университете, заявил, что не согласен с результатом судмедэкспертизы, которая признала его вменяемым. Сам он считает себя больным, заявил Бекмансуров на заседании суда.

«Я не согласен с выводами судебной медицинской экспертизы. Считаю, что на момент совершения преступления и сейчас у меня имеется психическое расстройство», — сказал он.

Бекмансуров утверждает, что ранее чувствовал, как его мозг двигается в черепной коробке. К врачам он не обращался, поскольку боялся, что не сможет впоследствии попасть на службу в Вооруженные силы РФ и правоохранительные органы.

Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском университете 20 сентября 2021 года. В результате шесть человек погибли, десятки пострадали. Он полностью признал вину, на допросе он также говорил, что впервые задумался о массовом убийстве еще в седьмом классе. Причиной преступления он назвал немотивированную агрессию, которая появилась у него в 14 лет.

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Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском классическом университете, заявил, что не согласен с результатом судмедэкспертизы, которая признала его вменяемым. Сам он считает себя больным, заявил Бекмансуров на заседании суда. «Я не согласен с выводами судебной медицинской экспертизы. Считаю, что на момент совершения преступления и сейчас у меня имеется психическое расстройство», — сказал он. Бекмансуров утверждает, что ранее чувствовал, как его мозг двигается в черепной коробке. К врачам он не обращался, поскольку боялся, что не сможет впоследствии попасть на службу в Вооруженные силы РФ и правоохранительные органы. Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском университете 20 сентября 2021 года. В результате шесть человек погибли, десятки пострадали. Он полностью признал вину, на допросе он также говорил, что впервые задумался о массовом убийстве еще в седьмом классе. Причиной преступления он назвал немотивированную агрессию, которая появилась у него в 14 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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