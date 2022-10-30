Устроивший стрельбу в пермском вузе Бекмансуров заявил о своей невменяемости

В суде Тимур Бекмансуров решил заявить о психическом расстройстве Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском классическом университете, заявил, что не согласен с результатом судмедэкспертизы, которая признала его вменяемым. Сам он считает себя больным, заявил Бекмансуров на заседании суда.

«Я не согласен с выводами судебной медицинской экспертизы. Считаю, что на момент совершения преступления и сейчас у меня имеется психическое расстройство», — сказал он.

Бекмансуров утверждает, что ранее чувствовал, как его мозг двигается в черепной коробке. К врачам он не обращался, поскольку боялся, что не сможет впоследствии попасть на службу в Вооруженные силы РФ и правоохранительные органы.

Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском университете 20 сентября 2021 года. В результате шесть человек погибли, десятки пострадали. Он полностью признал вину, на допросе он также говорил, что впервые задумался о массовом убийстве еще в седьмом классе. Причиной преступления он назвал немотивированную агрессию, которая появилась у него в 14 лет.