Власти ЯНАО проверяют школы и интернаты из-за гибели ученика

Власти проводят проверку в Тазовском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Департамент образования ЯНАО проводит проверку в образовательном блоке Тазовского района из-за гибели ученика школы-интерната. Как сообщили URA.RU в ведомстве, по итогам проверки к ответственности привлекут лиц, допустивших нарушения.

«В настоящее время департамент образования ЯНАО проводит проверку в системе образования Тазовского района в связи с произошедшим случаем. По итогам проверки будет дана оценка действий должностных лиц и работников школы-интерната. Лица, допустившие нарушения будут привлечены к ответственности», — сообщили агентству в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что ученик Тазовской школы-интерната совершил суицид. Это не первый случай в интернатах района. В прошлом году ученик Антипаютинской школы покончил с собой. Мать мальчика обвинила в этом педагогов, которые якобы терроризировали ребенка.