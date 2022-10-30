30 октября 2022
29 октября 2022

Власти ЯНАО проверяют школы и интернаты из-за гибели ученика

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, депутат, телефон, чиновник, сотовая связь
Власти проводят проверку в Тазовском районе Фото:

Департамент образования ЯНАО проводит проверку в образовательном блоке Тазовского района из-за гибели ученика школы-интерната. Как сообщили URA.RU в ведомстве, по итогам проверки к ответственности привлекут лиц, допустивших нарушения.

«В настоящее время департамент образования ЯНАО проводит проверку в системе образования Тазовского района в связи с произошедшим случаем. По итогам проверки будет дана оценка действий должностных лиц и работников школы-интерната. Лица, допустившие нарушения будут привлечены к ответственности», — сообщили агентству в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что ученик Тазовской школы-интерната совершил суицид. Это не первый случай в интернатах района. В прошлом году ученик Антипаютинской школы покончил с собой. Мать мальчика обвинила в этом педагогов, которые якобы терроризировали ребенка.

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Департамент образования ЯНАО проводит проверку в образовательном блоке Тазовского района из-за гибели ученика школы-интерната. Как сообщили URA.RU в ведомстве, по итогам проверки к ответственности привлекут лиц, допустивших нарушения. «В настоящее время департамент образования ЯНАО проводит проверку в системе образования Тазовского района в связи с произошедшим случаем. По итогам проверки будет дана оценка действий должностных лиц и работников школы-интерната. Лица, допустившие нарушения будут привлечены к ответственности», — сообщили агентству в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что ученик Тазовской школы-интерната совершил суицид. Это не первый случай в интернатах района. В прошлом году ученик Антипаютинской школы покончил с собой. Мать мальчика обвинила в этом педагогов, которые якобы терроризировали ребенка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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