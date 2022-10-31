Для тюменцев подорожают билеты на поезд

В ноябре для жителей Тюменской области поднимется цена на железнодорожные билеты. Об этом URA.RU сообщили в компании РЖД.
«С 3 по 6 ноября коэффициент индексации стоимости билетов вырастет на 10%», — сообщили в пресс-службе. Но уже с 21 по 30 числа того же месяца стоимость билетов уменьшится на 12%.
Также в компании пояснили, что цена на железнодорожные билеты может варьироваться в соответствии с графиком гибкого регулирования тарифов. Так, в различные календарные периоды стоимость может повышаться или понижаться.
Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Тюменской области поблагодарил железнодорожников за их труды. Также он заявил о тесной связи истории региона с развитием железных дорог.
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