В Крыму национализируют виллу Зеленского

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
У Владимира Зеленского осталась вилла в Крыму Фото:

В Крыму под национализацию попадает вилла президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил в разговоре с URA.RU сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Конечно и виллу [Зеленского] национализируют. Все, что так или иначе связано с Киевом, будет передано в имущество республики Крым», — сказал Цеков URA.RU.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество компаний, связанных с Украиной. По его словам, это не затронет трудовые коллективы. У президента Украины есть апартаменты в поселке Ливадия под Ялтой. На Украине в свою очередь собираются национализировать российские активы.

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В Крыму под национализацию попадает вилла президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил в разговоре с URA.RU сенатор от Крыма Сергей Цеков. «Конечно и виллу [Зеленского] национализируют. Все, что так или иначе связано с Киевом, будет передано в имущество республики Крым», — сказал Цеков URA.RU. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество компаний, связанных с Украиной. По его словам, это не затронет трудовые коллективы. У президента Украины есть апартаменты в поселке Ливадия под Ялтой. На Украине в свою очередь собираются национализировать российские активы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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