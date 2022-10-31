В Крыму национализируют виллу Зеленского

У Владимира Зеленского осталась вилла в Крыму
В Крыму под национализацию попадает вилла президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил в разговоре с URA.RU сенатор от Крыма Сергей Цеков.
«Конечно и виллу [Зеленского] национализируют. Все, что так или иначе связано с Киевом, будет передано в имущество республики Крым», — сказал Цеков URA.RU.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество компаний, связанных с Украиной. По его словам, это не затронет трудовые коллективы. У президента Украины есть апартаменты в поселке Ливадия под Ялтой. На Украине в свою очередь собираются национализировать российские активы.
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