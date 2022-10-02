Верховная Рада попробует забрать у РФ почти тысячу активов

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
На Украине обсудят национализацию активов РФ Фото:

Верховная рада собирается национализировать по особой процедуре около 900 российских активов. Об этом сообщила зампредседателя Комитета по вопросам экономического развития Верховной рады Роксолана Пидласа.

«„Энергомашспецсталь“ в Краматорске, что на 92% принадлежит офшорной кипрской компании, контролируемой „Росатом“. Также в этом перечне есть и всем известная сеть магазинов BROCARD, которая на 100% контролируется оффшорной компанией, которая, в свою очередь, контролируется Министерством промышленности РФ», — сообщает telegram-канал Верховной рады со ссылкой на заявление Пидласа.

Национализация пройдет по особой процедуре. Верховная рада рассмотрит этот вопрос на ближайшем заседании. В список вошли более 900 объектов, которые принадлежат России.

Ранее на Украине разрешили конфисковывать имущество у поддерживающих спецоперацию РФ. Президент Украины Владимир Зеленский также предлагал других странам заключить договор, чтобы изымать имущество РФ за границей и передавать доходы Киеву.

Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целями демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Верховная рада собирается национализировать по особой процедуре около 900 российских активов. Об этом сообщила зампредседателя Комитета по вопросам экономического развития Верховной рады Роксолана Пидласа. «„Энергомашспецсталь“ в Краматорске, что на 92% принадлежит офшорной кипрской компании, контролируемой „Росатом“. Также в этом перечне есть и всем известная сеть магазинов BROCARD, которая на 100% контролируется оффшорной компанией, которая, в свою очередь, контролируется Министерством промышленности РФ», — сообщает telegram-канал Верховной рады со ссылкой на заявление Пидласа. Национализация пройдет по особой процедуре. Верховная рада рассмотрит этот вопрос на ближайшем заседании. В список вошли более 900 объектов, которые принадлежат России. Ранее на Украине разрешили конфисковывать имущество у поддерживающих спецоперацию РФ. Президент Украины Владимир Зеленский также предлагал других странам заключить договор, чтобы изымать имущество РФ за границей и передавать доходы Киеву. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целями демилитаризацию и денацификацию Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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