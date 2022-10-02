Верховная Рада попробует забрать у РФ почти тысячу активов

02 октября 2022 в 17:34 Размер текста - 17 +

На Украине обсудят национализацию активов РФ Фото: Официальный сайт президента Украины Верховная рада собирается национализировать по особой процедуре около 900 российских активов. Об этом сообщила зампредседателя Комитета по вопросам экономического развития Верховной рады Роксолана Пидласа. «„Энергомашспецсталь“ в Краматорске, что на 92% принадлежит офшорной кипрской компании, контролируемой „Росатом“. Также в этом перечне есть и всем известная сеть магазинов BROCARD, которая на 100% контролируется оффшорной компанией, которая, в свою очередь, контролируется Министерством промышленности РФ», — сообщает telegram-канал Верховной рады со ссылкой на заявление Пидласа. Национализация пройдет по особой процедуре. Верховная рада рассмотрит этот вопрос на ближайшем заседании. В список вошли более 900 объектов, которые принадлежат России. Ранее на Украине разрешили конфисковывать имущество у поддерживающих спецоперацию РФ. Президент Украины Владимир Зеленский также предлагал других странам заключить договор, чтобы изымать имущество РФ за границей и передавать доходы Киеву. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целями демилитаризацию и денацификацию Украины.

Верховная рада собирается национализировать по особой процедуре около 900 российских активов. Об этом сообщила зампредседателя Комитета по вопросам экономического развития Верховной рады Роксолана Пидласа. «„Энергомашспецсталь“ в Краматорске, что на 92% принадлежит офшорной кипрской компании, контролируемой „Росатом“. Также в этом перечне есть и всем известная сеть магазинов BROCARD, которая на 100% контролируется оффшорной компанией, которая, в свою очередь, контролируется Министерством промышленности РФ», — сообщает telegram-канал Верховной рады со ссылкой на заявление Пидласа. Национализация пройдет по особой процедуре. Верховная рада рассмотрит этот вопрос на ближайшем заседании. В список вошли более 900 объектов, которые принадлежат России. Ранее на Украине разрешили конфисковывать имущество у поддерживающих спецоперацию РФ. Президент Украины Владимир Зеленский также предлагал других странам заключить договор, чтобы изымать имущество РФ за границей и передавать доходы Киеву. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целями демилитаризацию и денацификацию Украины.