У Украины закончилось оборудование для ремонта энергосистемы

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Сухарук заявил, что Украина ведет работу над приобретением оборудования у стран-партнеров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине израсходована большая часть оборудования для ремонта энергосистемы. Об этом заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга «ДТЭК» Дмитрий Сухарук.

«Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах, после первых двух, скажем так, атак, которые происходили 10 октября. Какое-то количество оборудования мы смогли купить. К сожалению, стоимость оборудования, которое необходимо купить, сейчас оценивается в сотни миллионов долларов», — заявил Сухарук в эфире украинского телемарафона «Единые новости». Он также добавил, что сейчас на Украине ведется работа над приобретением оборудования у стран-партнеров.

После теракта на Крымском мосту Россия начала наносить высокоточные удары по инфраструктуре Украины. Из-за взрывов около 1,5 миллиона украинских абонентов остались без света, сообщает RT. На всей украинской территории регулярно объявляют воздушную тревогу, передает «Национальная служба новостей».

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На Украине израсходована большая часть оборудования для ремонта энергосистемы. Об этом заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга «ДТЭК» Дмитрий Сухарук. «Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах, после первых двух, скажем так, атак, которые происходили 10 октября. Какое-то количество оборудования мы смогли купить. К сожалению, стоимость оборудования, которое необходимо купить, сейчас оценивается в сотни миллионов долларов», — заявил Сухарук в эфире украинского телемарафона «Единые новости». Он также добавил, что сейчас на Украине ведется работа над приобретением оборудования у стран-партнеров. После теракта на Крымском мосту Россия начала наносить высокоточные удары по инфраструктуре Украины. Из-за взрывов около 1,5 миллиона украинских абонентов остались без света, сообщает RT. На всей украинской территории регулярно объявляют воздушную тревогу, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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