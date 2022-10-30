Екатеринбург вошел в топ-3 городов России по росту ставок на аренду квартир

31 октября 2022 в 17:12 Размер текста - 17 +

Снижение числа предложений на аренду квартир привело к повышению ставок на них Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбург занял третье место в рейтинге крупных городов России по росту среднего размера ставок на аренду однокомнатных квартир, пропустив вперед только Пермь и Волгоград. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов. «За прошедший месяц ставки выросли сразу на 3,3%. Сильнее аренда однушек подорожала в прошлом месяце только в Перми (4%) и Волгограде (3,8%). При этом по сравнению с октябрем прошлого года средние ставки аренды однокомнатных квартир в Екатеринбурге выросли всего на 6,8%», — приводит пресс-служба «Этажей» слова Иванова. По словам аналитика, пик неопределенности на рынке аренды жилой недвижимости в этом году пришелся на третью декаду сентября. В этот период часть собственников были готовы сдавать свои объекты по цене на 10-20% ниже рыночных значений. Но это были единичные случаи, и, когда в октябре арендодатели поняли, что спрос на съемное жилье хоть и снизился сезонно, но не упал, ставки аренды начали возвращаться к значениям начала сентября. Пресс-секретарь компании «Этажи» Иван Камельских объясняет такую тенденцию сезонным снижением количества предложений на аренду жилья. «Что происходит, когда мы находимся в состоянии сезонного дефицита? Собственник выставляет квартиру и в первый же день получает 5-8 звонков. Он думает: „Что-то я как-то дешево ее выставил“. И некоторые собственники в моменте могут менять цену. Тем более если собственник видит, что по району остается всего пара предложений», — отметил Камельских. Ранее URA.RU писало, что рынок недвижимости в Екатеринбурге начинает оживать после длительной стагнации из-за рекордно высоких ставок по ипотеке. После улучшения условий на покупку жилья, жители города в кратчайшие сроки раскупили все выгодные варианты, создав таким образом искусственный дефицит. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбург занял третье место в рейтинге крупных городов России по росту среднего размера ставок на аренду однокомнатных квартир, пропустив вперед только Пермь и Волгоград. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов. «За прошедший месяц ставки выросли сразу на 3,3%. Сильнее аренда однушек подорожала в прошлом месяце только в Перми (4%) и Волгограде (3,8%). При этом по сравнению с октябрем прошлого года средние ставки аренды однокомнатных квартир в Екатеринбурге выросли всего на 6,8%», — приводит пресс-служба «Этажей» слова Иванова. По словам аналитика, пик неопределенности на рынке аренды жилой недвижимости в этом году пришелся на третью декаду сентября. В этот период часть собственников были готовы сдавать свои объекты по цене на 10-20% ниже рыночных значений. Но это были единичные случаи, и, когда в октябре арендодатели поняли, что спрос на съемное жилье хоть и снизился сезонно, но не упал, ставки аренды начали возвращаться к значениям начала сентября. Пресс-секретарь компании «Этажи» Иван Камельских объясняет такую тенденцию сезонным снижением количества предложений на аренду жилья. «Что происходит, когда мы находимся в состоянии сезонного дефицита? Собственник выставляет квартиру и в первый же день получает 5-8 звонков. Он думает: „Что-то я как-то дешево ее выставил“. И некоторые собственники в моменте могут менять цену. Тем более если собственник видит, что по району остается всего пара предложений», — отметил Камельских. Ранее URA.RU писало, что рынок недвижимости в Екатеринбурге начинает оживать после длительной стагнации из-за рекордно высоких ставок по ипотеке. После улучшения условий на покупку жилья, жители города в кратчайшие сроки раскупили все выгодные варианты, создав таким образом искусственный дефицит.