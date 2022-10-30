30 октября 2022

Сотрудники тюменской полиции начали чаще увольняться с работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Подпольный игровой клуб. Тюмень, полицейский, полиция, компьютеры, компы
В Тюменском линейном отделе МВД РФ на транспорте начались проблемы с кадрами Фото:

Сотрудники Тюменского линейного отдела МВД РФ на транспорте стали чаще увольняться с работы, поскольку их не устраивают тяжелые условия труда и высокая нагрузка. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.

«Сотрудники действительно стали чаще увольняться. В данном случае речь идет о рядовом составе, который работает „в полях“. Там есть кадровый некомплект. Работа напряженная. Многие быстро устают. Пишут заявления о переводе в другие структуры. Некоторые просто уходят из органов», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу направлен письменный запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что сотрудникам Тюменского линейного отдела МВД РФ негласно запретили увольняться. После того как информация об этом попала в СМИ, запрет был снят.

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Сотрудники Тюменского линейного отдела МВД РФ на транспорте стали чаще увольняться с работы, поскольку их не устраивают тяжелые условия труда и высокая нагрузка. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «Сотрудники действительно стали чаще увольняться. В данном случае речь идет о рядовом составе, который работает „в полях“. Там есть кадровый некомплект. Работа напряженная. Многие быстро устают. Пишут заявления о переводе в другие структуры. Некоторые просто уходят из органов», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу направлен письменный запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что сотрудникам Тюменского линейного отдела МВД РФ негласно запретили увольняться. После того как информация об этом попала в СМИ, запрет был снят.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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