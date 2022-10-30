Сотрудники тюменской полиции начали чаще увольняться с работы

31 октября 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

В Тюменском линейном отделе МВД РФ на транспорте начались проблемы с кадрами Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сотрудники Тюменского линейного отдела МВД РФ на транспорте стали чаще увольняться с работы, поскольку их не устраивают тяжелые условия труда и высокая нагрузка. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «Сотрудники действительно стали чаще увольняться. В данном случае речь идет о рядовом составе, который работает „в полях“. Там есть кадровый некомплект. Работа напряженная. Многие быстро устают. Пишут заявления о переводе в другие структуры. Некоторые просто уходят из органов», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу направлен письменный запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что сотрудникам Тюменского линейного отдела МВД РФ негласно запретили увольняться. После того как информация об этом попала в СМИ, запрет был снят.

Сотрудники Тюменского линейного отдела МВД РФ на транспорте стали чаще увольняться с работы, поскольку их не устраивают тяжелые условия труда и высокая нагрузка. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «Сотрудники действительно стали чаще увольняться. В данном случае речь идет о рядовом составе, который работает „в полях“. Там есть кадровый некомплект. Работа напряженная. Многие быстро устают. Пишут заявления о переводе в другие структуры. Некоторые просто уходят из органов», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу направлен письменный запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что сотрудникам Тюменского линейного отдела МВД РФ негласно запретили увольняться. После того как информация об этом попала в СМИ, запрет был снят.