30 октября 2022

Пермяки нашли способ повысить прочность деталей, созданных 3D-принтером

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Технология металлической 3D-печати активно применяется в авиастроительной отрасли Фото:

Ученые Пермского политеха (ПНИПУ) нашли способ повысить прочность деталей, созданных при помощи металлической 3D-печати. Это технология сейчас активно используется в различных отраслях промышленности, в том числе авиастроении, медицине и энергетике.

«С ее помощью можно создавать легкие и прочные металлические конструкции сложной формы при экономии материала. В процессе печати добавляемый слой материала соединяется с уже сформированным слоем. При этом атомы металла зачастую формируют кристаллы, напоминающие по форме деревья, тогда как предпочтительной формой является зерно — многогранная или округлая форма кристалла», — сообщили в пресс-службе вуза.

Ученые предложили использовать во время печати гибридный метод, сочетающий наплавку и проковку материала. Благодаря этому его структура получается более зернистой. Исследования также показали, что новый метод позволяет ликвидировать поры, образующиеся при обработке алюминиево-магниевых сплавов. В связи с этим изготовленные детали получаются более прочными и пластичными.

Ранее URA.RU рассказывало, что ученые Пермского политеха придумали способ улучшить 3D-печать сложных изделий. Специалисты вуза разработали оригинальную конструкцию для регулирования температуры сопла устройства.

Развитие науки в России идет в рамках десятилетия науки и технологий, объявленного президентом Владимиром Путиным. Действия правительства страны в первую очередь направлены на развитие отечественных производств, переход на повсеместное использование оригинальных технологий, а также усиление сотрудничества с теми странами, которые не поддались давлению Запада.

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Ученые Пермского политеха (ПНИПУ) нашли способ повысить прочность деталей, созданных при помощи металлической 3D-печати. Это технология сейчас активно используется в различных отраслях промышленности, в том числе авиастроении, медицине и энергетике. «С ее помощью можно создавать легкие и прочные металлические конструкции сложной формы при экономии материала. В процессе печати добавляемый слой материала соединяется с уже сформированным слоем. При этом атомы металла зачастую формируют кристаллы, напоминающие по форме деревья, тогда как предпочтительной формой является зерно — многогранная или округлая форма кристалла», — сообщили в пресс-службе вуза. Ученые предложили использовать во время печати гибридный метод, сочетающий наплавку и проковку материала. Благодаря этому его структура получается более зернистой. Исследования также показали, что новый метод позволяет ликвидировать поры, образующиеся при обработке алюминиево-магниевых сплавов. В связи с этим изготовленные детали получаются более прочными и пластичными. Ранее URA.RU рассказывало, что ученые Пермского политеха придумали способ улучшить 3D-печать сложных изделий. Специалисты вуза разработали оригинальную конструкцию для регулирования температуры сопла устройства. Развитие науки в России идет в рамках десятилетия науки и технологий, объявленного президентом Владимиром Путиным. Действия правительства страны в первую очередь направлены на развитие отечественных производств, переход на повсеместное использование оригинальных технологий, а также усиление сотрудничества с теми странами, которые не поддались давлению Запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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