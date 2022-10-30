Пермяки нашли способ повысить прочность деталей, созданных 3D-принтером

Технология металлической 3D-печати активно применяется в авиастроительной отрасли Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Ученые Пермского политеха (ПНИПУ) нашли способ повысить прочность деталей, созданных при помощи металлической 3D-печати. Это технология сейчас активно используется в различных отраслях промышленности, в том числе авиастроении, медицине и энергетике.

«С ее помощью можно создавать легкие и прочные металлические конструкции сложной формы при экономии материала. В процессе печати добавляемый слой материала соединяется с уже сформированным слоем. При этом атомы металла зачастую формируют кристаллы, напоминающие по форме деревья, тогда как предпочтительной формой является зерно — многогранная или округлая форма кристалла», — сообщили в пресс-службе вуза.

Ученые предложили использовать во время печати гибридный метод, сочетающий наплавку и проковку материала. Благодаря этому его структура получается более зернистой. Исследования также показали, что новый метод позволяет ликвидировать поры, образующиеся при обработке алюминиево-магниевых сплавов. В связи с этим изготовленные детали получаются более прочными и пластичными.

Ранее URA.RU рассказывало, что ученые Пермского политеха придумали способ улучшить 3D-печать сложных изделий. Специалисты вуза разработали оригинальную конструкцию для регулирования температуры сопла устройства.

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