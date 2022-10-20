20 октября 2022

Пермские ученые придумали способ улучшить 3D-печать сложных деталей

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Визит министра образования РФ Валерия Фалькова в ГАТУ. Пермь, 3 d принтер
Способ ученых ПНИПУ позволит печатать на принтере детали сложных форм Фото:

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) придумали способ повысить качество 3D-печати промышленного принтера. Специалисты вуза разработали оригинальную конструкцию для регулирования температуры сопла устройства. Это позволит улучшить печать крупных объектов со сложной геометрией.

«Существующие методы 3D-печати не могут обеспечить достаточную точность и скорость управления, чтобы регулировать температуру сопла. Это приводит к снижению механических свойств изделий, а также к их избыточной деформации. Предложенный учеными Политеха метод регулирования температуры позволяет значительно улучшить качество межслойного слияния и равномерность распределения остаточных напряжений, сократить деформации и уменьшить задержку управления более чем в шесть раз», — сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

Главное отличие нового метода — в использовании индукционного метода нагрева вместо традиционного. Измерение температуры при этом велось бесконтактным способом. Предложенный способ сделает доступной печать больших детализированных объектов, в том числе из высокотехнологичных материалов, востребованных в авиастроении и протезировании.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермские ученые и разработчики презентовали широкой общественности уникальный промышленный принтер, способный создавать детали за несколько часов. Это снижает затраты на изготовление того или иного изделия.

Содействие привлечению ученых и разработчиков к решению приоритетных целей развития общества и страны — одна из ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. В условиях нарастающей потребности импортозамещения развитие регионов невозможно без масштабного использования научно-технических достижений и опоры на инновации.

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Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) придумали способ повысить качество 3D-печати промышленного принтера. Специалисты вуза разработали оригинальную конструкцию для регулирования температуры сопла устройства. Это позволит улучшить печать крупных объектов со сложной геометрией. «Существующие методы 3D-печати не могут обеспечить достаточную точность и скорость управления, чтобы регулировать температуру сопла. Это приводит к снижению механических свойств изделий, а также к их избыточной деформации. Предложенный учеными Политеха метод регулирования температуры позволяет значительно улучшить качество межслойного слияния и равномерность распределения остаточных напряжений, сократить деформации и уменьшить задержку управления более чем в шесть раз», — сообщили в пресс-службе ПНИПУ. Главное отличие нового метода — в использовании индукционного метода нагрева вместо традиционного. Измерение температуры при этом велось бесконтактным способом. Предложенный способ сделает доступной печать больших детализированных объектов, в том числе из высокотехнологичных материалов, востребованных в авиастроении и протезировании. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские ученые и разработчики презентовали широкой общественности уникальный промышленный принтер, способный создавать детали за несколько часов. Это снижает затраты на изготовление того или иного изделия. Содействие привлечению ученых и разработчиков к решению приоритетных целей развития общества и страны — одна из ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. В условиях нарастающей потребности импортозамещения развитие регионов невозможно без масштабного использования научно-технических достижений и опоры на инновации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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