Пермские ученые придумали способ улучшить 3D-печать сложных деталей

Способ ученых ПНИПУ позволит печатать на принтере детали сложных форм Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) придумали способ повысить качество 3D-печати промышленного принтера. Специалисты вуза разработали оригинальную конструкцию для регулирования температуры сопла устройства. Это позволит улучшить печать крупных объектов со сложной геометрией.

«Существующие методы 3D-печати не могут обеспечить достаточную точность и скорость управления, чтобы регулировать температуру сопла. Это приводит к снижению механических свойств изделий, а также к их избыточной деформации. Предложенный учеными Политеха метод регулирования температуры позволяет значительно улучшить качество межслойного слияния и равномерность распределения остаточных напряжений, сократить деформации и уменьшить задержку управления более чем в шесть раз», — сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

Главное отличие нового метода — в использовании индукционного метода нагрева вместо традиционного. Измерение температуры при этом велось бесконтактным способом. Предложенный способ сделает доступной печать больших детализированных объектов, в том числе из высокотехнологичных материалов, востребованных в авиастроении и протезировании.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермские ученые и разработчики презентовали широкой общественности уникальный промышленный принтер, способный создавать детали за несколько часов. Это снижает затраты на изготовление того или иного изделия.

Содействие привлечению ученых и разработчиков к решению приоритетных целей развития общества и страны — одна из ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. В условиях нарастающей потребности импортозамещения развитие регионов невозможно без масштабного использования научно-технических достижений и опоры на инновации.