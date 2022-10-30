Чиновник с боевым опытом получил новую должность в курганском правительстве

Директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Станислав Носков возглавил управление специальных программ аппарата губернатора. Информация о назначении опубликована в официальном telegram-канале правительства региона.
«Исполняющим обязанности начальника управления специальных программ аппарата губернатора Курганской области с 1 ноября назначен Станислав Носков. Ранее он возглавлял департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов», — указано в сообщении регионального правительства. Исполнять обязанности директора департамента будет Олег Поршаков, ранее работавшего в должности первого заместителя директора данного ведомства.
URA.RU писало, что в конце сентября Носков провел для курганских мобилизованных обучение. Также он был в составе делегации, возглавляемой губернатором, которая посетила курганцев в воинской части в Елани. В биографии Носкова на сайте областного правительства указано, что он окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище. Был в составе миротворческих сил в зоне грузинско-абхазского конфликта. С сентября 1999 года по март 2000 года принимал участие в контртеррористической операции в Чеченской Республике. Долгое время служил в региональном ГУ МЧС России и его подразделениях. Награжден орденом Мужества и различными медалями.
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