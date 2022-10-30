ЯНАО и Омская область подпишут соглашение о сотрудничестве

Омская область и ЯНАО планируют совместную работу в агропромышленном комплексе, строительной индустрии, сферах речного сообщения и авиационного транспорта. Об этом сообщается на сайте правительства Ямала.
«Мы рассматриваем Ямал как перспективного партнера для развития торгово-экономического сотрудничества с Омской областью. Мы подготовили проект соглашения о сотрудничестве, которое, я думаю, в ближайшее время будет подписано. И сегодня цель нашего визита — это посмотреть конкретные направления сотрудничества, построить конкретные планы, перспективы между нашими предприятиями», — цитирует пресс-служба правительства заместителя министра экономики Омской области Константина Чуловского.
Власти регионов планируют вести работу по четырем перспективным направлениям: Омская область согласна поставлять в отдаленные поселения ЯНАО продукты питания и стройматериалы, а также совместно развивать речное сообщение и авиационный транспорт. «Мы готовы наращивать поставки, готовы расширять номенклатуру этой продукции. В области строительства нам интересно как привлечение наших строителей на стройки к вам в регион, так и обеспечения возможности захода ваших подрядчиков на наши строительные объекты», — добавил Константин Чуловский.
Ранее URA.RU сообщало, что делегация из Тюменской области приезжала в ЯНАО, чтобы обсудить проблемы «тюменской матрешки». Власти обсудили реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» и вопросы коренных малочисленных народов севера.
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