ЯНАО и Омская область подпишут соглашение о сотрудничестве

31 октября 2022 в 18:50 Размер текста - 17 +

В Салехарде состоялась встреча властей ЯНАО с делегацией из Омска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Омская область и ЯНАО планируют совместную работу в агропромышленном комплексе, строительной индустрии, сферах речного сообщения и авиационного транспорта. Об этом сообщается на сайте правительства Ямала. «Мы рассматриваем Ямал как перспективного партнера для развития торгово-экономического сотрудничества с Омской областью. Мы подготовили проект соглашения о сотрудничестве, которое, я думаю, в ближайшее время будет подписано. И сегодня цель нашего визита — это посмотреть конкретные направления сотрудничества, построить конкретные планы, перспективы между нашими предприятиями», — цитирует пресс-служба правительства заместителя министра экономики Омской области Константина Чуловского. Власти регионов планируют вести работу по четырем перспективным направлениям: Омская область согласна поставлять в отдаленные поселения ЯНАО продукты питания и стройматериалы, а также совместно развивать речное сообщение и авиационный транспорт. «Мы готовы наращивать поставки, готовы расширять номенклатуру этой продукции. В области строительства нам интересно как привлечение наших строителей на стройки к вам в регион, так и обеспечения возможности захода ваших подрядчиков на наши строительные объекты», — добавил Константин Чуловский. Ранее URA.RU сообщало, что делегация из Тюменской области приезжала в ЯНАО, чтобы обсудить проблемы «тюменской матрешки». Власти обсудили реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» и вопросы коренных малочисленных народов севера.

Омская область и ЯНАО планируют совместную работу в агропромышленном комплексе, строительной индустрии, сферах речного сообщения и авиационного транспорта. Об этом сообщается на сайте правительства Ямала. «Мы рассматриваем Ямал как перспективного партнера для развития торгово-экономического сотрудничества с Омской областью. Мы подготовили проект соглашения о сотрудничестве, которое, я думаю, в ближайшее время будет подписано. И сегодня цель нашего визита — это посмотреть конкретные направления сотрудничества, построить конкретные планы, перспективы между нашими предприятиями», — цитирует пресс-служба правительства заместителя министра экономики Омской области Константина Чуловского. Власти регионов планируют вести работу по четырем перспективным направлениям: Омская область согласна поставлять в отдаленные поселения ЯНАО продукты питания и стройматериалы, а также совместно развивать речное сообщение и авиационный транспорт. «Мы готовы наращивать поставки, готовы расширять номенклатуру этой продукции. В области строительства нам интересно как привлечение наших строителей на стройки к вам в регион, так и обеспечения возможности захода ваших подрядчиков на наши строительные объекты», — добавил Константин Чуловский. Ранее URA.RU сообщало, что делегация из Тюменской области приезжала в ЯНАО, чтобы обсудить проблемы «тюменской матрешки». Власти обсудили реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» и вопросы коренных малочисленных народов севера.