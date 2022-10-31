Военный политолог Кошкин заявил об очередной провокации США

Военный политолог Кошкин: отправление атомного авианосца США в Европу — это провокация

31 октября 2022 в 20:26 Размер текста - 17 +

США стягивают свои войска в Европу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Прибытие американской авианосной группы во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford в Европу является очередным провокационным шагом США против России. Об этом в разговоре с URA.RU заявил завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, военный политолог, полковник запаса РФ Андрей Кошкин. Британское военное издание UK Defence Journal сообщило, что в середине ноября авианосная группа США прибудет на военно-морскую базу Портсмут в Англии. Во главе группы стоит атомный авианосец USS Gerald Ford, на борту которого расположены более 90 самолетов и вертолетов. Также известно, что в Средиземном море расположилась авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS George Bush, экипаж которого заявлял о готовности воевать с Россией, «если поступит призыв». «Мы с Соединенными Штатами находимся в формате гибридной войны. Естественно, что в данных условиях они стараются предпринять все виды давления, например, переброску войск к нашим границам. Уже известно о 101-й воздушно-десантной дивизии США, которая сейчас дислоцируется в Румынии. Там 4,7 тысячи человек. Перебрасываются самолеты для проведения учений. И вот еще авианосная группа, которая идет в Великобританию, тоже своего рода давление на Россию своим присутствием», — сказал Андрей Кошкин. По словам полковника запаса, американцы стараются сохранить однополярный мир. «Само давление и является провокацией. Они таким способом стараются обострить ситуацию, и это у них получается. Как говорил наш президент Владимир Путин на Валдае, они постоянно обостряют ситуацию и в этом деле мастаки. Вот они опять это делают. Они борются за доминирование, цепляются за однополярный мир. Им необходимо отменить и уничтожить Россию», — подчеркнул собеседник агентства.

Прибытие американской авианосной группы во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford в Европу является очередным провокационным шагом США против России. Об этом в разговоре с URA.RU заявил завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, военный политолог, полковник запаса РФ Андрей Кошкин. Британское военное издание UK Defence Journal сообщило, что в середине ноября авианосная группа США прибудет на военно-морскую базу Портсмут в Англии. Во главе группы стоит атомный авианосец USS Gerald Ford, на борту которого расположены более 90 самолетов и вертолетов. Также известно, что в Средиземном море расположилась авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS George Bush, экипаж которого заявлял о готовности воевать с Россией, «если поступит призыв». «Мы с Соединенными Штатами находимся в формате гибридной войны. Естественно, что в данных условиях они стараются предпринять все виды давления, например, переброску войск к нашим границам. Уже известно о 101-й воздушно-десантной дивизии США, которая сейчас дислоцируется в Румынии. Там 4,7 тысячи человек. Перебрасываются самолеты для проведения учений. И вот еще авианосная группа, которая идет в Великобританию, тоже своего рода давление на Россию своим присутствием», — сказал Андрей Кошкин. По словам полковника запаса, американцы стараются сохранить однополярный мир. «Само давление и является провокацией. Они таким способом стараются обострить ситуацию, и это у них получается. Как говорил наш президент Владимир Путин на Валдае, они постоянно обостряют ситуацию и в этом деле мастаки. Вот они опять это делают. Они борются за доминирование, цепляются за однополярный мир. Им необходимо отменить и уничтожить Россию», — подчеркнул собеседник агентства.