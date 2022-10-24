Mirror: США перенаправила почти 5000 десантников к границе с Украиной

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США направят с Румынии 5000 десантников к границе Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы США впервые за 80 лет разместила около 4 700 военнослужащих в Румынии со словами, что они готовы защищать каждый дюйм земли НАТО. Об этом сообщает британское издание Mirror.

«В настоящее время элитные войска находятся в Румынии, которая граничит с Украиной на побережье Черного моря. Это стратегически важно, поскольку российские войска пытаются продвинуться в Херсонскую область», — уточнили в издании.

Войска начали прибывать в Румынию в июне и теперь начали проводить учения в этом районе вместе с румынскими войсками, рассказал CBS News бригадный генерал и заместитель командира дивизии Джон Любас. «Мы готовы защищать каждый дюйм земли НАТО», — отметил он.

Ранее сообщалось, что США отправят к границам России дополнительные войска. Также Вашингтон собирается направить в Эстонию дополнительное оружие и войска на ротационной основе.

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Вооруженные силы США впервые за 80 лет разместила около 4 700 военнослужащих в Румынии со словами, что они готовы защищать каждый дюйм земли НАТО. Об этом сообщает британское издание Mirror. «В настоящее время элитные войска находятся в Румынии, которая граничит с Украиной на побережье Черного моря. Это стратегически важно, поскольку российские войска пытаются продвинуться в Херсонскую область», — уточнили в издании. Войска начали прибывать в Румынию в июне и теперь начали проводить учения в этом районе вместе с румынскими войсками, рассказал CBS News бригадный генерал и заместитель командира дивизии Джон Любас. «Мы готовы защищать каждый дюйм земли НАТО», — отметил он. Ранее сообщалось, что США отправят к границам России дополнительные войска. Также Вашингтон собирается направить в Эстонию дополнительное оружие и войска на ротационной основе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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