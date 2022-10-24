Mirror: США перенаправила почти 5000 десантников к границе с Украиной

24 октября 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

США направят с Румынии 5000 десантников к границе Украины Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы США впервые за 80 лет разместила около 4 700 военнослужащих в Румынии со словами, что они готовы защищать каждый дюйм земли НАТО. Об этом сообщает британское издание Mirror. «В настоящее время элитные войска находятся в Румынии, которая граничит с Украиной на побережье Черного моря. Это стратегически важно, поскольку российские войска пытаются продвинуться в Херсонскую область», — уточнили в издании. Войска начали прибывать в Румынию в июне и теперь начали проводить учения в этом районе вместе с румынскими войсками, рассказал CBS News бригадный генерал и заместитель командира дивизии Джон Любас. «Мы готовы защищать каждый дюйм земли НАТО», — отметил он. Ранее сообщалось, что США отправят к границам России дополнительные войска. Также Вашингтон собирается направить в Эстонию дополнительное оружие и войска на ротационной основе.

Вооруженные силы США впервые за 80 лет разместила около 4 700 военнослужащих в Румынии со словами, что они готовы защищать каждый дюйм земли НАТО. Об этом сообщает британское издание Mirror. «В настоящее время элитные войска находятся в Румынии, которая граничит с Украиной на побережье Черного моря. Это стратегически важно, поскольку российские войска пытаются продвинуться в Херсонскую область», — уточнили в издании. Войска начали прибывать в Румынию в июне и теперь начали проводить учения в этом районе вместе с румынскими войсками, рассказал CBS News бригадный генерал и заместитель командира дивизии Джон Любас. «Мы готовы защищать каждый дюйм земли НАТО», — отметил он. Ранее сообщалось, что США отправят к границам России дополнительные войска. Также Вашингтон собирается направить в Эстонию дополнительное оружие и войска на ротационной основе.