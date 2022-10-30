UDJ: в Европу направляется вторая ударная авианосная группа ВМС США

31 октября 2022 в 03:38 Размер текста - 17 +

Авианосец США направляется к берегам Великобритании Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Американская авианосная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford прибудет в Европу в середине ноября. Об этом сообщает британское военное издание UK Defence Journal. Сообщается, что флагманом группы станет атомный авианосец USS Gerald Ford, на борту которого расположены более 90 самолетов и вертолетов, среди которых истребители F-35 °C. Кроме того, он будет идти в группе с ракетным эсминцем и атомной подводной лодкой. По данным авторов, авианосец зайдет на военно-морскую базу Портсмут на юге Англии, точная дата прибытия не раскрывается. Официальное подтверждение этой информации также отсутствует. На данный момент в акватории Адриатики Средиземного моря расположилась авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS George Bush. Ранее экипаж авианосца USS George Bush заявлял о готовности воевать с Россией, «если поступит призыв», передает RT. В июне авианосец США Kearsarge прибыл в Швецию для участия в учениях НАТО по сдерживанию РФ, а также для ее предупреждения. Также Пентагон намеревался разместить гиперзвуковые ракеты на военных кораблях, поскольку не хотел отставать от России, которая сейчас лидирует в гонке вооружений.

Американская авианосная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford прибудет в Европу в середине ноября. Об этом сообщает британское военное издание UK Defence Journal. Сообщается, что флагманом группы станет атомный авианосец USS Gerald Ford, на борту которого расположены более 90 самолетов и вертолетов, среди которых истребители F-35 °C. Кроме того, он будет идти в группе с ракетным эсминцем и атомной подводной лодкой. По данным авторов, авианосец зайдет на военно-морскую базу Портсмут на юге Англии, точная дата прибытия не раскрывается. Официальное подтверждение этой информации также отсутствует. На данный момент в акватории Адриатики Средиземного моря расположилась авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS George Bush. Ранее экипаж авианосца USS George Bush заявлял о готовности воевать с Россией, «если поступит призыв», передает RT. В июне авианосец США Kearsarge прибыл в Швецию для участия в учениях НАТО по сдерживанию РФ, а также для ее предупреждения. Также Пентагон намеревался разместить гиперзвуковые ракеты на военных кораблях, поскольку не хотел отставать от России, которая сейчас лидирует в гонке вооружений.