Спикер думы Екатеринбурга предложил отменить выборы-2023. Видео

31 октября 2022 в 23:13 Размер текста - 17 +

Игорь Володин предложил сэкономить 200 млн рублей и направить их на развитие города Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин предложил отменить муниципальные выборы 2023 года, а сэкономленные средства направить на развитие российских городов. Соответствующее видеообращение опубликовано в официальном сообществе думы в соцсети «ВКонтакте». «Выборы в городскую думу являются элементом демократии. Но я предлагаю выборы в 2023 году перенести на более поздний период. На выборы расходуется порядка 200 млн рублей. И представляете, какая общая сумма будет по всей России. Я предлагаю сэкономленные деньги направить на развитие городов», — сказал Володин. Как писало URA.RU, местный истеблишмент ожидает, что переговоры о формировании нового созыва думы стартуют до конца 2022 года. Примерно в это же время городские и свердловские власти, вероятно, окончательно определятся со схемой, по которой будут проходить выборы (ранее обсуждался переход от смешанной к мажоритарной). Источники агентства, знакомые с планами мэра Алексея Орлова, утверждают, что он намерен серьезно обновить депутатский корпус, и сменить председателя. При этом сам Володин, которого связывают с близким к губернатору Евгению Куйвашеву бизнесменом Виталием Кочетковым («Мотив»), намерен сохраниться в кресле спикера.

Спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин предложил отменить муниципальные выборы 2023 года, а сэкономленные средства направить на развитие российских городов. Соответствующее видеообращение опубликовано в официальном сообществе думы в соцсети «ВКонтакте». «Выборы в городскую думу являются элементом демократии. Но я предлагаю выборы в 2023 году перенести на более поздний период. На выборы расходуется порядка 200 млн рублей. И представляете, какая общая сумма будет по всей России. Я предлагаю сэкономленные деньги направить на развитие городов», — сказал Володин. Как писало URA.RU, местный истеблишмент ожидает, что переговоры о формировании нового созыва думы стартуют до конца 2022 года. Примерно в это же время городские и свердловские власти, вероятно, окончательно определятся со схемой, по которой будут проходить выборы (ранее обсуждался переход от смешанной к мажоритарной). Источники агентства, знакомые с планами мэра Алексея Орлова, утверждают, что он намерен серьезно обновить депутатский корпус, и сменить председателя. При этом сам Володин, которого связывают с близким к губернатору Евгению Куйвашеву бизнесменом Виталием Кочетковым («Мотив»), намерен сохраниться в кресле спикера.