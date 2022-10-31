Власти Херсона расширили зону выезда мирного населения

Зона эвакуации мирных жителей Херсона расширена на 15 километров от Днепра. Как сообщил врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в своем Telegram-канале, существует опасность затопления региона из-за готовящегося ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.
«В такой ситуации принял решение о расширении зоны эвакуации на 15 километров от Днепра. Это касается населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов», — пояснил Сальдо.
По его оценкам, принятые меры позволят создать эшелонированную оборону для отражения нападения украинской армии. Он подчеркнул, что в приоритете стоит безопасность мирного населения Херсонской области.
Ранее власти Херсона призвали мирных жителей покинуть город из-за участившихся обстрелов ВСУ. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов предупреждал о возможной попытке масштабного наступления Киева на регион. Эвакуация идет в добровольном порядке.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В ходе нее в состав РФ вошли Донецкая и Луганская народная республики, Херсонская область, а также часть Запорожья.
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Зона эвакуации мирных жителей Херсона расширена на 15 километров от Днепра. Как сообщил врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в своем Telegram-канале, существует опасность затопления региона из-за готовящегося ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. «В такой ситуации принял решение о расширении зоны эвакуации на 15 километров от Днепра. Это касается населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов», — пояснил Сальдо. По его оценкам, принятые меры позволят создать эшелонированную оборону для отражения нападения украинской армии. Он подчеркнул, что в приоритете стоит безопасность мирного населения Херсонской области. Ранее власти Херсона призвали мирных жителей покинуть город из-за участившихся обстрелов ВСУ. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов предупреждал о возможной попытке масштабного наступления Киева на регион. Эвакуация идет в добровольном порядке. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В ходе нее в состав РФ вошли Донецкая и Луганская народная республики, Херсонская область, а также часть Запорожья.