Власти Херсона расширили зону выезда мирного населения

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Зона расширена на 15 километров от Днепра Фото:
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Зона эвакуации мирных жителей Херсона расширена на 15 километров от Днепра. Как сообщил врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в своем Telegram-канале, существует опасность затопления региона из-за готовящегося ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.

«В такой ситуации принял решение о расширении зоны эвакуации на 15 километров от Днепра. Это касается населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов», — пояснил Сальдо.

По его оценкам, принятые меры позволят создать эшелонированную оборону для отражения нападения украинской армии. Он подчеркнул, что в приоритете стоит безопасность мирного населения Херсонской области.

Ранее власти Херсона призвали мирных жителей покинуть город из-за участившихся обстрелов ВСУ. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов предупреждал о возможной попытке масштабного наступления Киева на регион. Эвакуация идет в добровольном порядке.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В ходе нее в состав РФ вошли Донецкая и Луганская народная республики, Херсонская область, а также часть Запорожья.

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Зона эвакуации мирных жителей Херсона расширена на 15 километров от Днепра. Как сообщил врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в своем Telegram-канале, существует опасность затопления региона из-за готовящегося ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. «В такой ситуации принял решение о расширении зоны эвакуации на 15 километров от Днепра. Это касается населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов», — пояснил Сальдо. По его оценкам, принятые меры позволят создать эшелонированную оборону для отражения нападения украинской армии. Он подчеркнул, что в приоритете стоит безопасность мирного населения Херсонской области. Ранее власти Херсона призвали мирных жителей покинуть город из-за участившихся обстрелов ВСУ. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов предупреждал о возможной попытке масштабного наступления Киева на регион. Эвакуация идет в добровольном порядке. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В ходе нее в состав РФ вошли Донецкая и Луганская народная республики, Херсонская область, а также часть Запорожья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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