Премьер-министр Армении связался с Путиным из-за Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился с президентом России Владимиром Путиным в связи с обострением ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.
«Пашинян представил подробности начавшихся в полночь провокационных, агрессивных действий вооруженных сил Азербайджана по отношению к суверенной территории Армении, которые сопровождались обстрелами из артиллерийского и крупнокалиберного огнестрельного оружия», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что армянский премьер назвал действия ВС Азербайджана недопустимыми. «Собеседники договорились о поддержании оперативных контактов», — добавили в пресс-службе.
Ранее Пашинян заявлял, что Россия играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в Армении. Последний раз лидеры России и Амении обсуждали ситуацию на армяно-азербайджанской границе в июле. В ночь с 12 на 13 августа в Минобороны Армении сообщили, что Вооруженные силы Азербайджана обстреливают с воздуха приграничные города страны. В ответ на это в оборонном ведомстве Азербайджана заявили, что Армения устроила масштабную провокацию на общей границе.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»