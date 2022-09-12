12 сентября 2022

Премьер-министр Армении связался с Путиным из-за Азербайджана

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Путин провел телефонные разговор с Пашиняном Фото:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился с президентом России Владимиром Путиным в связи с обострением ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

«Пашинян представил подробности начавшихся в полночь провокационных, агрессивных действий вооруженных сил Азербайджана по отношению к суверенной территории Армении, которые сопровождались обстрелами из артиллерийского и крупнокалиберного огнестрельного оружия», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что армянский премьер назвал действия ВС Азербайджана недопустимыми. «Собеседники договорились о поддержании оперативных контактов», — добавили в пресс-службе.

Ранее Пашинян заявлял, что Россия играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в Армении. Последний раз лидеры России и Амении обсуждали ситуацию на армяно-азербайджанской границе в июле. В ночь с 12 на 13 августа в Минобороны Армении сообщили, что Вооруженные силы Азербайджана обстреливают с воздуха приграничные города страны. В ответ на это в оборонном ведомстве Азербайджана заявили, что Армения устроила масштабную провокацию на общей границе.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился с президентом России Владимиром Путиным в связи с обострением ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства. «Пашинян представил подробности начавшихся в полночь провокационных, агрессивных действий вооруженных сил Азербайджана по отношению к суверенной территории Армении, которые сопровождались обстрелами из артиллерийского и крупнокалиберного огнестрельного оружия», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что армянский премьер назвал действия ВС Азербайджана недопустимыми. «Собеседники договорились о поддержании оперативных контактов», — добавили в пресс-службе. Ранее Пашинян заявлял, что Россия играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в Армении. Последний раз лидеры России и Амении обсуждали ситуацию на армяно-азербайджанской границе в июле. В ночь с 12 на 13 августа в Минобороны Армении сообщили, что Вооруженные силы Азербайджана обстреливают с воздуха приграничные города страны. В ответ на это в оборонном ведомстве Азербайджана заявили, что Армения устроила масштабную провокацию на общей границе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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