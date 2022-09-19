В Армении заявили о готовности к урегулированию отношений с Азербайджаном

20 сентября 2022 в 04:13 Размер текста - 17 +

ВС Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения, заявил Арарат Мирзоян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Ереван готов к всестороннему урегулированию отношений с Азербайджаном. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. При этом, он подчеркнул, что вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения. «В ходе встречи Арарат Мирзоян подчеркнул, что вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения, применение силы или угроза силой недопустимы», — говорится в сообщении на официальном сайте пресс-службы МИД Армении. Мирзоян подтвердил готовность армянской стороны участвовать в процессе всестороннего урегулирования отношений между странами, сообщили в пресс-службе. По его словам, должны быть «задействованы международные механизмы» для предотвращения дальнейшей эскалации. Глава МИД Армении подчеркнул важность скорейшего решения гуманитарных вопросов, «в том числе возвращения военнопленных». Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Обстрелу подверглись населенные пункты и места дислокации военных с обеих сторон. Турция поддержала Азербайджан. В Госдуме РФ предложили отправить российские войска в Карабах.

Ереван готов к всестороннему урегулированию отношений с Азербайджаном. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. При этом, он подчеркнул, что вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения. «В ходе встречи Арарат Мирзоян подчеркнул, что вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения, применение силы или угроза силой недопустимы», — говорится в сообщении на официальном сайте пресс-службы МИД Армении. Мирзоян подтвердил готовность армянской стороны участвовать в процессе всестороннего урегулирования отношений между странами, сообщили в пресс-службе. По его словам, должны быть «задействованы международные механизмы» для предотвращения дальнейшей эскалации. Глава МИД Армении подчеркнул важность скорейшего решения гуманитарных вопросов, «в том числе возвращения военнопленных». Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Обстрелу подверглись населенные пункты и места дислокации военных с обеих сторон. Турция поддержала Азербайджан. В Госдуме РФ предложили отправить российские войска в Карабах.