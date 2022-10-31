Власти Белгорода попросили правительство помочь восстановить села

01 ноября 2022 в 00:30 Размер текста - 17 +

После взрывов жители Белгорода уезжали на безопасное расстояние Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к правительству РФ и попросил федеральную помощь, чтобы восстановить приграничные с Украиной села после обстрелов. Об этом он рассказал во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «Мы не можем войти в села, чтобы периметр закрыть, отладить электроснабжение и газоснабжение. То есть села практически разрушаются. Обратился к правительству РФ по выделению федеральной помощи на строительство новых жилых домов для жителей этих сел или выделению жилищных сертификатов», — озвучил Гладков. По его словам, в области планируют построить новые дома для тех, чье жилье повредили обстрелы. Он отметил, что больше всего пострадали Журавлевка и Нехотеевка. Вячеслав Гладков уточнил, что жители этих сел сейчас живут у своих родственников или в пунктах временного размещения. Ранее URA.RU писало, что после подрыва Вооруженными силами Украины (ВСУ) склада с боеприпасами власти региона вывозили на безопасное расстояние жителей. Также сообщалось, что губернатор Подмосковья помог разместить сотни белгородцев, уехавших из-за обстрелов. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию в Украине. Как заявил президент РФ Владимир Путин, она нацелена на денацификацию и демилитаризацию страны. В ходе нее в состав РФ вошли Донецкая и Луганская народная республики, Херсонская область, а также часть Запорожья.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к правительству РФ и попросил федеральную помощь, чтобы восстановить приграничные с Украиной села после обстрелов. Об этом он рассказал во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «Мы не можем войти в села, чтобы периметр закрыть, отладить электроснабжение и газоснабжение. То есть села практически разрушаются. Обратился к правительству РФ по выделению федеральной помощи на строительство новых жилых домов для жителей этих сел или выделению жилищных сертификатов», — озвучил Гладков. По его словам, в области планируют построить новые дома для тех, чье жилье повредили обстрелы. Он отметил, что больше всего пострадали Журавлевка и Нехотеевка. Вячеслав Гладков уточнил, что жители этих сел сейчас живут у своих родственников или в пунктах временного размещения. Ранее URA.RU писало, что после подрыва Вооруженными силами Украины (ВСУ) склада с боеприпасами власти региона вывозили на безопасное расстояние жителей. Также сообщалось, что губернатор Подмосковья помог разместить сотни белгородцев, уехавших из-за обстрелов. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию в Украине. Как заявил президент РФ Владимир Путин, она нацелена на денацификацию и демилитаризацию страны. В ходе нее в состав РФ вошли Донецкая и Луганская народная республики, Херсонская область, а также часть Запорожья.