31 октября 2022

Власти Белгорода попросили правительство помочь восстановить села

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После взрывов жители Белгорода уезжали на безопасное расстояние Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к правительству РФ и попросил федеральную помощь, чтобы восстановить приграничные с Украиной села после обстрелов. Об этом он рассказал во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Мы не можем войти в села, чтобы периметр закрыть, отладить электроснабжение и газоснабжение. То есть села практически разрушаются. Обратился к правительству РФ по выделению федеральной помощи на строительство новых жилых домов для жителей этих сел или выделению жилищных сертификатов», — озвучил Гладков.

По его словам, в области планируют построить новые дома для тех, чье жилье повредили обстрелы. Он отметил, что больше всего пострадали Журавлевка и Нехотеевка. Вячеслав Гладков уточнил, что жители этих сел сейчас живут у своих родственников или в пунктах временного размещения.

Ранее URA.RU писало, что после подрыва Вооруженными силами Украины (ВСУ) склада с боеприпасами власти региона вывозили на безопасное расстояние жителей. Также сообщалось, что губернатор Подмосковья помог разместить сотни белгородцев, уехавших из-за обстрелов.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию в Украине. Как заявил президент РФ Владимир Путин, она нацелена на денацификацию и демилитаризацию страны. В ходе нее в состав РФ вошли Донецкая и Луганская народная республики, Херсонская область, а также часть Запорожья.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к правительству РФ и попросил федеральную помощь, чтобы восстановить приграничные с Украиной села после обстрелов. Об этом он рассказал во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «Мы не можем войти в села, чтобы периметр закрыть, отладить электроснабжение и газоснабжение. То есть села практически разрушаются. Обратился к правительству РФ по выделению федеральной помощи на строительство новых жилых домов для жителей этих сел или выделению жилищных сертификатов», — озвучил Гладков. По его словам, в области планируют построить новые дома для тех, чье жилье повредили обстрелы. Он отметил, что больше всего пострадали Журавлевка и Нехотеевка. Вячеслав Гладков уточнил, что жители этих сел сейчас живут у своих родственников или в пунктах временного размещения. Ранее URA.RU писало, что после подрыва Вооруженными силами Украины (ВСУ) склада с боеприпасами власти региона вывозили на безопасное расстояние жителей. Также сообщалось, что губернатор Подмосковья помог разместить сотни белгородцев, уехавших из-за обстрелов. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию в Украине. Как заявил президент РФ Владимир Путин, она нацелена на денацификацию и демилитаризацию страны. В ходе нее в состав РФ вошли Донецкая и Луганская народная республики, Херсонская область, а также часть Запорожья.
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