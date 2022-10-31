Спикер думы Екатеринбурга объяснил, зачем предложил отменить выборы-2023. Видео

Спикер думы Игорь Володин предложил отменить выборы в гордуму, чтобы потратить деньги на поддержку екатеринбуржцев

01 ноября 2022 в 01:17 Размер текста - 17 +

Игорь Володин предложил вместо выборов построить детские сады и реконструировать школы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин считает, что необходимо отменить муниципальные выборы 2023 года, чтобы сэкономленные 200 млн рублей потратить на развитие Екатеринбурга, а в частности — построить детские сады, реконструировать школы или поддержать население города. По его мнению, в следующем году Россию ждет плохое экономическое положение. «Выборы в городскую думу предлагаю перенести. Они запланированы на 10 сентября 2023 года. Но я считаю, что эти деньги, которые так необходимы для нашей России, нужно сохранить. Яркий пример — эти 200 млн уйдут на выборы, а у нас сейчас, итак, непростая ситуация с Украиной. Да, мы уверены, что победим, тем не менее. Хоть в следующем году и закончатся эти события, но экономическое положение будет хуже, чем обычно. Поэтому хотелось бы, чтобы деньги направили на развитие Екатеринбурга. Можно построить детский садик, школу после реконструкции, да и вообще направить на развитие города или поддержать наше население», — цитирует Володина telegram-канал «4 канал». Ранее спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин предложил отменить муниципальные выборы 2023 года, а сэкономленные средства направить на развитие российских городов. По его мнению, на выборы расходуется порядка 200 млн рублей, которые можно сэкономить и направить на развитие городов.

Спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин считает, что необходимо отменить муниципальные выборы 2023 года, чтобы сэкономленные 200 млн рублей потратить на развитие Екатеринбурга, а в частности — построить детские сады, реконструировать школы или поддержать население города. По его мнению, в следующем году Россию ждет плохое экономическое положение. «Выборы в городскую думу предлагаю перенести. Они запланированы на 10 сентября 2023 года. Но я считаю, что эти деньги, которые так необходимы для нашей России, нужно сохранить. Яркий пример — эти 200 млн уйдут на выборы, а у нас сейчас, итак, непростая ситуация с Украиной. Да, мы уверены, что победим, тем не менее. Хоть в следующем году и закончатся эти события, но экономическое положение будет хуже, чем обычно. Поэтому хотелось бы, чтобы деньги направили на развитие Екатеринбурга. Можно построить детский садик, школу после реконструкции, да и вообще направить на развитие города или поддержать наше население», — цитирует Володина telegram-канал «4 канал». Ранее спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин предложил отменить муниципальные выборы 2023 года, а сэкономленные средства направить на развитие российских городов. По его мнению, на выборы расходуется порядка 200 млн рублей, которые можно сэкономить и направить на развитие городов.