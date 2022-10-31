31 октября 2022
30 октября 2022

В Сургуте столкнулись легковушки. Фото

В Сургуте на Маяковского произошло ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло на улице Маяковского Фото:

В Сургуте (ХМАО) на улице Маяковского произошло ДТП. Информация об этом опубликована в соцсети «ВКонтакте» в группе «К-Информ».

«Сильное ДТП на Маяковского на перекрестке возле Аквилона», — указано в сообщении. Информации о пострадавших нет, на фото видно, что в аварии пострадало два автомобиля.

В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в поселке Белый Яр (ХМАО) иномарка влетела в столб. Очевидцы опубликовали видео в соцсетях.

Авария произошла на улице Маяковского
Одна из пострадавших машин — «Лада Гранта»

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В Сургуте (ХМАО) на улице Маяковского произошло ДТП. Информация об этом опубликована в соцсети «ВКонтакте» в группе «К-Информ». «Сильное ДТП на Маяковского на перекрестке возле Аквилона», — указано в сообщении. Информации о пострадавших нет, на фото видно, что в аварии пострадало два автомобиля. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в поселке Белый Яр (ХМАО) иномарка влетела в столб. Очевидцы опубликовали видео в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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