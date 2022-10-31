В Сургуте столкнулись легковушки. Фото

В Сургуте на Маяковского произошло ДТП

01 ноября 2022 в 01:20 Размер текста - 17 +

ДТП произошло на улице Маяковского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) на улице Маяковского произошло ДТП. Информация об этом опубликована в соцсети «ВКонтакте» в группе «К-Информ». «Сильное ДТП на Маяковского на перекрестке возле Аквилона», — указано в сообщении. Информации о пострадавших нет, на фото видно, что в аварии пострадало два автомобиля. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в поселке Белый Яр (ХМАО) иномарка влетела в столб. Очевидцы опубликовали видео в соцсетях. Авария произошла на улице Маяковского «К-Информ», «ВКонтакте» Одна из пострадавших машин — «Лада Гранта» «К-Информ», «ВКонтакте»

В Сургуте (ХМАО) на улице Маяковского произошло ДТП. Информация об этом опубликована в соцсети «ВКонтакте» в группе «К-Информ». «Сильное ДТП на Маяковского на перекрестке возле Аквилона», — указано в сообщении. Информации о пострадавших нет, на фото видно, что в аварии пострадало два автомобиля. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в поселке Белый Яр (ХМАО) иномарка влетела в столб. Очевидцы опубликовали видео в соцсетях.