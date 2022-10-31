ДТП произошло на улице Маяковского
В Сургуте (ХМАО) на улице Маяковского произошло ДТП. Информация об этом опубликована в соцсети «ВКонтакте» в группе «К-Информ».
«Сильное ДТП на Маяковского на перекрестке возле Аквилона», — указано в сообщении. Информации о пострадавших нет, на фото видно, что в аварии пострадало два автомобиля.
В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в поселке Белый Яр (ХМАО) иномарка влетела в столб. Очевидцы опубликовали видео в соцсетях.
Авария произошла на улице Маяковского
Одна из пострадавших машин — «Лада Гранта»
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