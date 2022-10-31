В России создали биржу для трудоустройства в министерства и госкорпорации «Известия»: в России откроется кадровое агентство для поиска госслужащих 01 ноября 2022 в 02:46 Размер текста - 17 + В России откроется кадровое агентство для поиска госслужащих Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России 1 ноября откроется кадровое агентство, в котором будут подбирать сотрудников для ведомств, министерств и госкорпораций. Проект запускает организация «Россия — страна возможностей», созданная президентом РФ Владимиром Путиным. «Платформа и до создания агентства помогала выпускникам с трудоустройством. Цель — оказать содействие госсектору в оперативном замещении вакансий качественными специалистами, — сообщил «Известиям» гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. Подготовка проекта велась с апреля. В базе открыто более сотни вакансий. Агентство будет работать во всех регионах страны. Ранее сообщалось о сокращении количества вакансий на российском рынке. Эксперты связывают это с тем, что компании хотят уменьшить расходы бизнеса. В России 1 ноября откроется кадровое агентство, в котором будут подбирать сотрудников для ведомств, министерств и госкорпораций. Проект запускает организация «Россия — страна возможностей», созданная президентом РФ Владимиром Путиным. «Платформа и до создания агентства помогала выпускникам с трудоустройством. Цель — оказать содействие госсектору в оперативном замещении вакансий качественными специалистами, — сообщил «Известиям» гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. Подготовка проекта велась с апреля. В базе открыто более сотни вакансий. Агентство будет работать во всех регионах страны. Ранее сообщалось о сокращении количества вакансий на российском рынке. Эксперты связывают это с тем, что компании хотят уменьшить расходы бизнеса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям