31 октября 2022

В России создали биржу для трудоустройства в министерства и госкорпорации

«Известия»: в России откроется кадровое агентство для поиска госслужащих
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время посещения Якустка. Якутск, депутат, чиновник, деловой стиль, бизнесмен, губернатор, деловой разговор
В России откроется кадровое агентство для поиска госслужащих Фото:

В России 1 ноября откроется кадровое агентство, в котором будут подбирать сотрудников для ведомств, министерств и госкорпораций. Проект запускает организация «Россия — страна возможностей», созданная президентом РФ Владимиром Путиным.

«Платформа и до создания агентства помогала выпускникам с трудоустройством. Цель — оказать содействие госсектору в оперативном замещении вакансий качественными специалистами, — сообщил «Известиям» гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Подготовка проекта велась с апреля. В базе открыто более сотни вакансий. Агентство будет работать во всех регионах страны.

Ранее сообщалось о сокращении количества вакансий на российском рынке. Эксперты связывают это с тем, что компании хотят уменьшить расходы бизнеса.

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В России 1 ноября откроется кадровое агентство, в котором будут подбирать сотрудников для ведомств, министерств и госкорпораций. Проект запускает организация «Россия — страна возможностей», созданная президентом РФ Владимиром Путиным. «Платформа и до создания агентства помогала выпускникам с трудоустройством. Цель — оказать содействие госсектору в оперативном замещении вакансий качественными специалистами, — сообщил «Известиям» гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. Подготовка проекта велась с апреля. В базе открыто более сотни вакансий. Агентство будет работать во всех регионах страны. Ранее сообщалось о сокращении количества вакансий на российском рынке. Эксперты связывают это с тем, что компании хотят уменьшить расходы бизнеса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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