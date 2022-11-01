РИА Новости: российских снайперов снабдили винтовкой калибра НАТО

01 ноября 2022 в 05:38 Размер текста - 17 +

Российским снайперам передали на апробацию новую высокоточную винтовку калибра НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российским снайперам дали новую высокоточную винтовку натовского калибра. Об этом доложил информированный источник. «В одно из российских снайперских подразделений передана на апробацию новая самозарядная снайперская винтовка НАТО 308 win (7,62×51)», — сообщил анонимный источник РИА Новости. По его словам, снайперам поставлена задача «обстрелять» ее на полигонах и в реальных условиях. По его словам, после того как винтовка покажет себя в действии, будет принято решение о запуске ее серийного производства. Собеседник СМИ сообщил, что скорее всего создадут установочную партию из 100 единиц. Ранее президент США Джо Байден заявил, что опасается заявлений президента России Владимира Путина, касающихся применения Россией ядерного оружия. По его словам, лидер РФ очень опасен в своем подходе к этому, так как иногда Путин все же отрицает, что собирается использовать опасное оружие.

Российским снайперам дали новую высокоточную винтовку натовского калибра. Об этом доложил информированный источник. «В одно из российских снайперских подразделений передана на апробацию новая самозарядная снайперская винтовка НАТО 308 win (7,62×51)», — сообщил анонимный источник РИА Новости. По его словам, снайперам поставлена задача «обстрелять» ее на полигонах и в реальных условиях. По его словам, после того как винтовка покажет себя в действии, будет принято решение о запуске ее серийного производства. Собеседник СМИ сообщил, что скорее всего создадут установочную партию из 100 единиц. Ранее президент США Джо Байден заявил, что опасается заявлений президента России Владимира Путина, касающихся применения Россией ядерного оружия. По его словам, лидер РФ очень опасен в своем подходе к этому, так как иногда Путин все же отрицает, что собирается использовать опасное оружие.