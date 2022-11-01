РИА Новости: Япония намерена сохранить участие в российском проекте «Сахалин-1»

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, россия, япония, флаг
Япония нацелена на сохранение участия в российском проекте «Сахалин-1» Фото:

Власти Японии нацелены сохранить интересны в российском проекте «Сахалин-1». Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура.

«Сейчас 95% японского импорта нефти приходится на Ближний Восток, поэтому проект «Сахалин-1» является важным проектом для обеспечения энергобезопасности Японии и диверсификации импорта. По итогам изучения деталей указа президента России Владимира Путина и надлежащих процедур мы нацелены на сохранение интересов в проекте «Сахалин-1», — отметил глава министерства на пресс-конференции, передает РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1». Согласно документу, новому оператору передаются все права и обязанности действующего оператора проекта «Эксон Нефтегаз Лимитед». Кроме того, в собственность РФ передалось все имущество консорциума, который вел проект «Сахалин-1».

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Власти Японии нацелены сохранить интересны в российском проекте «Сахалин-1». Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура. «Сейчас 95% японского импорта нефти приходится на Ближний Восток, поэтому проект «Сахалин-1» является важным проектом для обеспечения энергобезопасности Японии и диверсификации импорта. По итогам изучения деталей указа президента России Владимира Путина и надлежащих процедур мы нацелены на сохранение интересов в проекте «Сахалин-1», — отметил глава министерства на пресс-конференции, передает РИА Новости. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1». Согласно документу, новому оператору передаются все права и обязанности действующего оператора проекта «Эксон Нефтегаз Лимитед». Кроме того, в собственность РФ передалось все имущество консорциума, который вел проект «Сахалин-1».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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