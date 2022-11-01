РИА Новости: Япония намерена сохранить участие в российском проекте «Сахалин-1»

01 ноября 2022 в 07:04 Размер текста - 17 +

Япония нацелена на сохранение участия в российском проекте «Сахалин-1» Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Власти Японии нацелены сохранить интересны в российском проекте «Сахалин-1». Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура. «Сейчас 95% японского импорта нефти приходится на Ближний Восток, поэтому проект «Сахалин-1» является важным проектом для обеспечения энергобезопасности Японии и диверсификации импорта. По итогам изучения деталей указа президента России Владимира Путина и надлежащих процедур мы нацелены на сохранение интересов в проекте «Сахалин-1», — отметил глава министерства на пресс-конференции, передает РИА Новости. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1». Согласно документу, новому оператору передаются все права и обязанности действующего оператора проекта «Эксон Нефтегаз Лимитед». Кроме того, в собственность РФ передалось все имущество консорциума, который вел проект «Сахалин-1».

Власти Японии нацелены сохранить интересны в российском проекте «Сахалин-1». Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура. «Сейчас 95% японского импорта нефти приходится на Ближний Восток, поэтому проект «Сахалин-1» является важным проектом для обеспечения энергобезопасности Японии и диверсификации импорта. По итогам изучения деталей указа президента России Владимира Путина и надлежащих процедур мы нацелены на сохранение интересов в проекте «Сахалин-1», — отметил глава министерства на пресс-конференции, передает РИА Новости. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1». Согласно документу, новому оператору передаются все права и обязанности действующего оператора проекта «Эксон Нефтегаз Лимитед». Кроме того, в собственность РФ передалось все имущество консорциума, который вел проект «Сахалин-1».