07 октября 2022

Путин перевел все имущество «Сахалина-1» в собственность России

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир, вэф 2022
Путин подписал указ о смене оператора «Сахалин-1» Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1». Согласно документу, новому оператору передаются все права и обязанности действующего оператора проекта «Эксон Нефтегаз Лимитед».

«Правительство Российской Федерации создает российское общество с ограниченной ответственностью, которому на основании настоящего указа переходят все предусмотренные соглашением права и обязанности объединения юридических лиц <…> в том числе права и обязанности оператора („Компания Эксон Нефтегаз Лимитед“)», — говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Также в собственность РФ передается все имущество консорциума, который вел проект «Сахалин-1».

Иностранные участники «Сахалина-1» должны в течение месяца согласиться или отказаться от перерегистрации доли в проекте на нового оператора. «Принять в собственность доли в уставном капитале пропорционально принадлежавшим каждому из них долям участия по Соглашению», — сказано в документе.

Путин ранее подписал закон об утверждении нового оператора проекта «Сахалин-2» — ООО «Сахалинская Энергия» с регистрацией в России. В связи с этим кабмин страны призывал компании Mitsui и Mitsubishi пойти на условие российского президента. Обе компании дали утвердительный ответ. Также контракты на закупку СПГ с ООО «Сахалинская Энергия» подписали японские Tokyo Gas и JERA.

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1». Согласно документу, новому оператору передаются все права и обязанности действующего оператора проекта «Эксон Нефтегаз Лимитед». «Правительство Российской Федерации создает российское общество с ограниченной ответственностью, которому на основании настоящего указа переходят все предусмотренные соглашением права и обязанности объединения юридических лиц <…> в том числе права и обязанности оператора („Компания Эксон Нефтегаз Лимитед“)», — говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Также в собственность РФ передается все имущество консорциума, который вел проект «Сахалин-1». Иностранные участники «Сахалина-1» должны в течение месяца согласиться или отказаться от перерегистрации доли в проекте на нового оператора. «Принять в собственность доли в уставном капитале пропорционально принадлежавшим каждому из них долям участия по Соглашению», — сказано в документе. Путин ранее подписал закон об утверждении нового оператора проекта «Сахалин-2» — ООО «Сахалинская Энергия» с регистрацией в России. В связи с этим кабмин страны призывал компании Mitsui и Mitsubishi пойти на условие российского президента. Обе компании дали утвердительный ответ. Также контракты на закупку СПГ с ООО «Сахалинская Энергия» подписали японские Tokyo Gas и JERA.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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