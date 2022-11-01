Американцы обвинили Байдена во лжи

01 ноября 2022 в 07:38 Размер текста - 17 +

Американцы обвинили Байдена в тяжелом состоянии нефтяной промышленности США Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден допустил выпад в сторону американских нефтяных компаний, которые получают сверхприбыль, но при этом, по его мнению, не инвестируют в Америку. Зрители американского телеканала CNBC в ответ на это раскритиковали политику президента в энергетической сфере, обвинив его во лжи по поводу истинных причин плачевного состояния нефтяной промышленности. «Он отказывается говорить, что он сделал с нефтяной промышленностью. Например, закрыл наш собственный трубопровод и так далее. В этом всем виноват он, а не Путин», — написал один из пользователей. Комментатор с ником NAT LEE, в свою очередь, вспомнил времена президентства Дональда Трампа и энергетическую независимость США того времени. «Этот чувак и его вечеринка — воплощение мема о парне, который засовывает палку себе в колесо, пока едет на велосипеде, и обвиняет всех остальных», — коротко и ясно охарактеризовал политику Байдена зритель Daniel Garcia. Скандальность сына американского лидера Хантера Байдена широко известна. Пользователь chevelle Goodson призвал того вернуть миллионы, за которые он «продал американский народ». Помимо этого, действующему президенту напомнили высокую стоимость бензина, а также блокировки трубопроводов и разработок, которые существенно повлияли на американские нефтяные компании. Ранее стало известно, что 57% процентов американцев не хотели бы видеть Байдена на посту президента после 2024 года. Жители США обвинили Байдена в безответственности и ребячестве. Они «сыты по горло» политикой текущего главы страны.

Президент США Джо Байден допустил выпад в сторону американских нефтяных компаний, которые получают сверхприбыль, но при этом, по его мнению, не инвестируют в Америку. Зрители американского телеканала CNBC в ответ на это раскритиковали политику президента в энергетической сфере, обвинив его во лжи по поводу истинных причин плачевного состояния нефтяной промышленности. «Он отказывается говорить, что он сделал с нефтяной промышленностью. Например, закрыл наш собственный трубопровод и так далее. В этом всем виноват он, а не Путин», — написал один из пользователей. Комментатор с ником NAT LEE, в свою очередь, вспомнил времена президентства Дональда Трампа и энергетическую независимость США того времени. «Этот чувак и его вечеринка — воплощение мема о парне, который засовывает палку себе в колесо, пока едет на велосипеде, и обвиняет всех остальных», — коротко и ясно охарактеризовал политику Байдена зритель Daniel Garcia. Скандальность сына американского лидера Хантера Байдена широко известна. Пользователь chevelle Goodson призвал того вернуть миллионы, за которые он «продал американский народ». Помимо этого, действующему президенту напомнили высокую стоимость бензина, а также блокировки трубопроводов и разработок, которые существенно повлияли на американские нефтяные компании. Ранее стало известно, что 57% процентов американцев не хотели бы видеть Байдена на посту президента после 2024 года. Жители США обвинили Байдена в безответственности и ребячестве. Они «сыты по горло» политикой текущего главы страны.