МИД КНДР обвинил США в подготовке ядерной войны

01 ноября 2022 в 08:05 Размер текста - 17 +

США заплатит высокую цену, если применит к Пхеньяну силу, заявили в МИД КНДР Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ МИД КНДР обвинило руководство США в разжигании ядерной войны и предупредило, что Вашингтон заплатит высокую цену, если решится применить к Пхеньяну силу. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство. «Все факты ясно показывают, что сценарий ядерной войны США против КНДР вступил в завершающую стадию», — сказано в заявлении. Там напомнили, что ядерная стратегия США ставит своей целью «конец власти» независимого государства, а также предупредили, что если Вашингтон решит применить против Северной Кореи силу, то ему придется заплатить за это высокую цену. Ранее в КНДР заявили, что ракетные испытания КНДР в Японском море являются справедливым ответом на совместные учения США и Южной Кореи. В МИД России выразили озабоченность в связи с очередным обострением ситуации в районе Корейского полуострова, передает RT. Американо-южнокорейские военные учения Vigilant Storm, которые призваны «дать мощный сигнал» стартовали 31 октября, сообщает телеканал 360.

МИД КНДР обвинило руководство США в разжигании ядерной войны и предупредило, что Вашингтон заплатит высокую цену, если решится применить к Пхеньяну силу. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство. «Все факты ясно показывают, что сценарий ядерной войны США против КНДР вступил в завершающую стадию», — сказано в заявлении. Там напомнили, что ядерная стратегия США ставит своей целью «конец власти» независимого государства, а также предупредили, что если Вашингтон решит применить против Северной Кореи силу, то ему придется заплатить за это высокую цену. Ранее в КНДР заявили, что ракетные испытания КНДР в Японском море являются справедливым ответом на совместные учения США и Южной Кореи. В МИД России выразили озабоченность в связи с очередным обострением ситуации в районе Корейского полуострова, передает RT. Американо-южнокорейские военные учения Vigilant Storm, которые призваны «дать мощный сигнал» стартовали 31 октября, сообщает телеканал 360.