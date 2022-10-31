31 октября 2022

Utair запускает прямые рейсы из Тюмени в Дубай

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, utair, ютейр, сотрудник аэропорта, борт самолета
С 25 ноября Utair запускает прямые рейсы в Дубай Фото:

Авиакомпания Utair с 25 ноября запускает прямые рейсы из Тюмени в Дубай. Об этом сообщает портал TourDom.ru.

«Utair расширяет свою полетную программу в Дубай. Перевозчик объявил о запуске прямых рейсов из Тюмени. Они будут выполняться с 25 ноября раз в неделю по пятницам», — пишет портал.

Там отметили, что цены на билеты на первый рейс начинаются от 15 770 рублей без учета багажа. Кроме того, в данный момент в продаже доступны билеты до конца марта следующего года.

Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair запустила прямые рейсы из Тюмени в Алмату (Казахстан). Помимо этого, из Тюмени также ввели рейсы в Дагестан.

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Авиакомпания Utair с 25 ноября запускает прямые рейсы из Тюмени в Дубай. Об этом сообщает портал TourDom.ru. «Utair расширяет свою полетную программу в Дубай. Перевозчик объявил о запуске прямых рейсов из Тюмени. Они будут выполняться с 25 ноября раз в неделю по пятницам», — пишет портал. Там отметили, что цены на билеты на первый рейс начинаются от 15 770 рублей без учета багажа. Кроме того, в данный момент в продаже доступны билеты до конца марта следующего года. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair запустила прямые рейсы из Тюмени в Алмату (Казахстан). Помимо этого, из Тюмени также ввели рейсы в Дагестан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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