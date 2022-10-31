Utair запускает прямые рейсы из Тюмени в Дубай

01 ноября 2022 в 08:56 Размер текста - 17 +

С 25 ноября Utair запускает прямые рейсы в Дубай Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Авиакомпания Utair с 25 ноября запускает прямые рейсы из Тюмени в Дубай. Об этом сообщает портал TourDom.ru. «Utair расширяет свою полетную программу в Дубай. Перевозчик объявил о запуске прямых рейсов из Тюмени. Они будут выполняться с 25 ноября раз в неделю по пятницам», — пишет портал. Там отметили, что цены на билеты на первый рейс начинаются от 15 770 рублей без учета багажа. Кроме того, в данный момент в продаже доступны билеты до конца марта следующего года. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair запустила прямые рейсы из Тюмени в Алмату (Казахстан). Помимо этого, из Тюмени также ввели рейсы в Дагестан.

Авиакомпания Utair с 25 ноября запускает прямые рейсы из Тюмени в Дубай. Об этом сообщает портал TourDom.ru. «Utair расширяет свою полетную программу в Дубай. Перевозчик объявил о запуске прямых рейсов из Тюмени. Они будут выполняться с 25 ноября раз в неделю по пятницам», — пишет портал. Там отметили, что цены на билеты на первый рейс начинаются от 15 770 рублей без учета багажа. Кроме того, в данный момент в продаже доступны билеты до конца марта следующего года. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair запустила прямые рейсы из Тюмени в Алмату (Казахстан). Помимо этого, из Тюмени также ввели рейсы в Дагестан.