В музее Мелитополя нашли азбуку, учившую детей ненавидеть русских. Фото

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В краеведческом музее Мелитополя была обнаружена «азбука юного нациста» Фото:

В краеведческом музее Мелитополя были обнаружены экстремистские материалы, при помощи которых обучали детей и в игровой форме прививали им ненависть к России. С «азбукой юного нациста» ознакомился корреспондент URA.RU

«В игровой форме детям прививалась ненависть к России и всему русскому. С ранних лет», — рассказал в беседе с URA.RU директор музея Евгений Горлачев.

«Для востока и запада герои одни» — гласит надпись под изображением нацистов в книге. Обнаруженные у научных сотрудников музея материалы весьма красноречиво свидетельствуют не просто о наличии нацистской идеологии на Украине, но и о ее насаждении подрастающему поколению, рассказывает корреспондент агентства.

Фото:
Фото:

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В краеведческом музее Мелитополя были обнаружены экстремистские материалы, при помощи которых обучали детей и в игровой форме прививали им ненависть к России. С «азбукой юного нациста» ознакомился корреспондент URA.RU «В игровой форме детям прививалась ненависть к России и всему русскому. С ранних лет», — рассказал в беседе с URA.RU директор музея Евгений Горлачев. «Для востока и запада герои одни» — гласит надпись под изображением нацистов в книге. Обнаруженные у научных сотрудников музея материалы весьма красноречиво свидетельствуют не просто о наличии нацистской идеологии на Украине, но и о ее насаждении подрастающему поколению, рассказывает корреспондент агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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