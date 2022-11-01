В музее Мелитополя нашли азбуку, учившую детей ненавидеть русских. Фото

01 ноября 2022 в 10:42 Размер текста - 17 +

В краеведческом музее Мелитополя была обнаружена «азбука юного нациста» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В краеведческом музее Мелитополя были обнаружены экстремистские материалы, при помощи которых обучали детей и в игровой форме прививали им ненависть к России. С «азбукой юного нациста» ознакомился корреспондент URA.RU «В игровой форме детям прививалась ненависть к России и всему русскому. С ранних лет», — рассказал в беседе с URA.RU директор музея Евгений Горлачев. «Для востока и запада герои одни» — гласит надпись под изображением нацистов в книге. Обнаруженные у научных сотрудников музея материалы весьма красноречиво свидетельствуют не просто о наличии нацистской идеологии на Украине, но и о ее насаждении подрастающему поколению, рассказывает корреспондент агентства. Фото: Сергей Саблин © URA.RU Фото: Сергей Саблин © URA.RU

В краеведческом музее Мелитополя были обнаружены экстремистские материалы, при помощи которых обучали детей и в игровой форме прививали им ненависть к России. С «азбукой юного нациста» ознакомился корреспондент URA.RU «В игровой форме детям прививалась ненависть к России и всему русскому. С ранних лет», — рассказал в беседе с URA.RU директор музея Евгений Горлачев. «Для востока и запада герои одни» — гласит надпись под изображением нацистов в книге. Обнаруженные у научных сотрудников музея материалы весьма красноречиво свидетельствуют не просто о наличии нацистской идеологии на Украине, но и о ее насаждении подрастающему поколению, рассказывает корреспондент агентства.