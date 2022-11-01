Modern Diplomacy: у России появился новый союзник в борьбе с Западом

Modern Diplomacy: Турция даст России новые рычаги воздействия на ЕС

01 ноября 2022 в 11:59 Размер текста - 17 +

Турция предоставила России свою альтернативу экспорта газа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия и Турция налаживают свое сотрудничество, что несомненно придает России уверенность в противостоянии санкциям Запада. Об этом информирует портал Modern Diplomacy. «Сотрудничество Анкары и Москвы повысит уверенность России. Она сможет противостоять западным санкциям и продолжать свои внешнеполитические амбиции, не задумываясь о последствиях», — сообщает издание. Авторы также отметили, что тесная связь между Россией и Турцией указывает на растущую дистанцию между Турцией и Западом в их отношениях. Кроме того, для России углубление связей с Турцией, как членом НАТО, означает, что у нее будет больше возможностей для шантажа Европы. Также Турция предоставила РФ свою альтернативу в виде экспорта газа по трубопроводу «Турецкий поток» вместо заблокированных ранее немецких газопроводов. Ранее президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита России, Армении и Азербайджана, объяснил выбор Турции в качестве газового хаба. Он сообщил, что работать напрямую с Европой «очень сложно». Западные страны усилили санкционное давление на РФ после начала российский специальной операции по демилитаризации Украины. Однако из-за введенных ограничений пострадали экономики самих западных стран. Так, например, в еврозоне инфляция впервые ускорилась до 10,7% в годовом выражении, сообщает RT.

Россия и Турция налаживают свое сотрудничество, что несомненно придает России уверенность в противостоянии санкциям Запада. Об этом информирует портал Modern Diplomacy. «Сотрудничество Анкары и Москвы повысит уверенность России. Она сможет противостоять западным санкциям и продолжать свои внешнеполитические амбиции, не задумываясь о последствиях», — сообщает издание. Авторы также отметили, что тесная связь между Россией и Турцией указывает на растущую дистанцию между Турцией и Западом в их отношениях. Кроме того, для России углубление связей с Турцией, как членом НАТО, означает, что у нее будет больше возможностей для шантажа Европы. Также Турция предоставила РФ свою альтернативу в виде экспорта газа по трубопроводу «Турецкий поток» вместо заблокированных ранее немецких газопроводов. Ранее президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита России, Армении и Азербайджана, объяснил выбор Турции в качестве газового хаба. Он сообщил, что работать напрямую с Европой «очень сложно». Западные страны усилили санкционное давление на РФ после начала российский специальной операции по демилитаризации Украины. Однако из-за введенных ограничений пострадали экономики самих западных стран. Так, например, в еврозоне инфляция впервые ускорилась до 10,7% в годовом выражении, сообщает RT.