Путин объяснил выбор Турции в качестве газового хаба

Путин: выбор Турции в качестве газового хаба понятен

01 ноября 2022 в 01:59 Размер текста - 17 +

Путин назвал причину выбора Турции в качестве газового хаба понятной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Президент РФ Владимир Путин объяснил выбор Турции в качестве газового хаба тем, что работать напрямую с Европой «очень сложно». Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита России, Армении и Азербайджана. «Что касается выбора Турции как возможного хаба для поставок в данном случае в Европу, то, мне кажется, понятно, почему мы это делаем, почему мы это предложили. Потому что работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно», — озвучил глава государства по итогу саммита в эфире телеканала «Россия-24». URA.RU сообщало, что начались работы по созданию совместного газового хаба между Россией и Турцией. Ранее в процессе выступления на Российской энергетической неделе Владимир Путин заявил, что благодаря такому хабу РФ могла бы перенести утраченный из-за диверсий на трубопроводах «Северные потоки» объем транзита газа в регион Черного моря, создав транспортный узел в Турцию. Также, по его словам, его создание положительно скажется на ценах, так как страны смогут сами их регулировать.

Президент РФ Владимир Путин объяснил выбор Турции в качестве газового хаба тем, что работать напрямую с Европой «очень сложно». Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита России, Армении и Азербайджана. «Что касается выбора Турции как возможного хаба для поставок в данном случае в Европу, то, мне кажется, понятно, почему мы это делаем, почему мы это предложили. Потому что работать напрямую с европейскими партнерами очень сложно», — озвучил глава государства по итогу саммита в эфире телеканала «Россия-24». URA.RU сообщало, что начались работы по созданию совместного газового хаба между Россией и Турцией. Ранее в процессе выступления на Российской энергетической неделе Владимир Путин заявил, что благодаря такому хабу РФ могла бы перенести утраченный из-за диверсий на трубопроводах «Северные потоки» объем транзита газа в регион Черного моря, создав транспортный узел в Турцию. Также, по его словам, его создание положительно скажется на ценах, так как страны смогут сами их регулировать.