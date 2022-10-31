Курганских школьников кормили супами с запрещенным продуктом

Суповые наборы состояли из говяжьих хвостов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В школу Половинского муниципального округа Курганской области поставили суповые наборы из говяжьих хвостов, которые нельзя есть детям. Об этом URA.RU 1 ноября сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Предприятие поставило 49,5 кг замороженных суповых наборов из хвостов говяжьих в школу Половинского района, нарушив требования Технического регламента Таможенного союза „О безопасности пищевой продукции“, который гласит, что для питания детей дошкольного и школьного возраста не допускается использование говядины жилованной с массовой долей соединительной и жировой ткани более 20 процентов. Именно говяжий хвост является мясным субпродуктом с большим содержанием костной ткани и коллагена, и запрещен к использованию для детского питания», — рассказали в ведомстве.

Помимо этого, два предприятия охлаждали замороженную печень из Уругвая и Аргентины, изменив даты выработки и сократив ее сроки годности, и поставили в 16 школ и 75 детсадов области. Другая организация поставила в четыре школы Каргапольского округа и в одну школу Юргамышского округа печень из Бразилии, увеличив срок годности до двух лет. Эти три предприятия поставили 2,5 тонны печени.

Всем компаниям вынесли предостережения и приостановили их регистрацию в ФГИС «Меркурий». Представители Россельхознадзора попросили местные власти, чтобы информация об этих предприятиях учитывалась при заключении будущих контрактов на поставку еды в детские учреждения. Также материалы по теме были отправлены в областную прокуратуру.