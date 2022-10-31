В ХМАО полицейские задержали пьяного водителя без прав, с оружием и наркотиками

У мужчины с собой оказалось незаконное ружье и наркотики Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Пыть-Яхе (ХМАО) полицейские задержали 32-летнего водителя, у которого не было с собой прав на управление автомобиля с незаконным оружием и пакетом с наркотиками. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Водитель не имел при себе должных документов и находится в состоянии опьянения. Также при осмотре в салоне обнаружено охотничье ружье „ИЖ-18“, а подозреваемый не имеет разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия. К ружью также шли 12 патронов 20-го калибра. Кроме того, позже выяснилось, что у него был пакет с наркотиками», — отметили в пресс-службе полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по 223 УК РФ и административное по статье 6.8 КоАП. Отметим, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений по ст. 228 и ст. 159 УК РФ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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