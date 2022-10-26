В Сургуте неизвестный похитил девушку

27 октября 2022 в 22:12 Размер текста - 17 +

В городе введен план «Перехват» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) объявлен план «Перехват» из-за похищения девушки неизвестным. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по ХМАО. «В городе введен план „Перехват“. В дежурную часть поступило несколько сообщений о том, что девушку без сознания посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Сотрудники полиции устанавливают причастных к этому происшествию», — уточнили в ведомстве. По данным telegram-канала «О, Сургут!» неизвестный был на черном «Мерседесе». «Он ударил девушку в районе домов 20/22 на проспекте Мира», — сообщается в канале. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске трое мужчин избили и затолкали на заднее сидение автомобиля молодого человека. Через некоторое время его вернули обратно.

В Сургуте (ХМАО) объявлен план «Перехват» из-за похищения девушки неизвестным. Об этом URA.RU сообщили в УМВД по ХМАО. «В городе введен план „Перехват“. В дежурную часть поступило несколько сообщений о том, что девушку без сознания посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Сотрудники полиции устанавливают причастных к этому происшествию», — уточнили в ведомстве. По данным telegram-канала «О, Сургут!» неизвестный был на черном «Мерседесе». «Он ударил девушку в районе домов 20/22 на проспекте Мира», — сообщается в канале. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске трое мужчин избили и затолкали на заднее сидение автомобиля молодого человека. Через некоторое время его вернули обратно.