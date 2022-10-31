Вахтовик из Якутии, заинтересовавший Бастрыкина, солгал про проблемы с работой в ХМАО

Силовики из ХМАО считают, что вахтовик из Якутии Александр Павлов, которого якобы оставил без денег работодатель из Сургута, выдумал ситуацию. По предварительным данным, мужчина не был в ХМАО порядка двух лет. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«Вахтовика нашли на следующий день после публикаций в интернете — это говорит о том, что он никуда не терялся. Есть основания предполагать, что он придумал все это. Так как он не приезжал в ХМАО ни в этом году, ни в прошлом», — сказал источник. В пресс-службе СУ СК по ХМАО рассказали, что на данный момент проверка все еще продолжается.
Ранее URA.RU писало, что Павлов приехал из Якутии в Сургут на заработки. Работодатель якобы обманул его с зарплатой, из-за чего вахтовик был вынужден отправиться домой пешком. После этого глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного комитета по ХМАО организовать проверку.
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