Вахтовик из Якутии, заинтересовавший Бастрыкина, солгал про проблемы с работой в ХМАО

01 ноября 2022 в 13:19 Размер текста - 17 +

Силовики из ХМАО подозревают вахтовика из Якутии во лжи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Силовики из ХМАО считают, что вахтовик из Якутии Александр Павлов, которого якобы оставил без денег работодатель из Сургута, выдумал ситуацию. По предварительным данным, мужчина не был в ХМАО порядка двух лет. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Вахтовика нашли на следующий день после публикаций в интернете — это говорит о том, что он никуда не терялся. Есть основания предполагать, что он придумал все это. Так как он не приезжал в ХМАО ни в этом году, ни в прошлом», — сказал источник. В пресс-службе СУ СК по ХМАО рассказали, что на данный момент проверка все еще продолжается. Ранее URA.RU писало, что Павлов приехал из Якутии в Сургут на заработки. Работодатель якобы обманул его с зарплатой, из-за чего вахтовик был вынужден отправиться домой пешком. После этого глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного комитета по ХМАО организовать проверку.

Силовики из ХМАО считают, что вахтовик из Якутии Александр Павлов, которого якобы оставил без денег работодатель из Сургута, выдумал ситуацию. По предварительным данным, мужчина не был в ХМАО порядка двух лет. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Вахтовика нашли на следующий день после публикаций в интернете — это говорит о том, что он никуда не терялся. Есть основания предполагать, что он придумал все это. Так как он не приезжал в ХМАО ни в этом году, ни в прошлом», — сказал источник. В пресс-службе СУ СК по ХМАО рассказали, что на данный момент проверка все еще продолжается. Ранее URA.RU писало, что Павлов приехал из Якутии в Сургут на заработки. Работодатель якобы обманул его с зарплатой, из-за чего вахтовик был вынужден отправиться домой пешком. После этого глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного комитета по ХМАО организовать проверку.