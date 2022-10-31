В курганском правительстве полгода не назначают директора департамента

Тимофей Панченко пока не назначен официально на пост директора департамента информационной и внутренней политики Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В правительстве Курганской области руководитель департамента информационной и внутренней политики Тимофей Панченко все еще не избивался от приставки и. о. Это заметили инсайдеры URA.RU, близкие к властям региона. В статусе исполняющего обязанности он трудится с мая этого года.

«Панченко до сих пор не назначили официально на должность директора департаменте информполитики. В статусе исполняющего обязанности он работает с мая. Может до сих пор процедура согласования, или Панченко сам не хочет окончательно брать на себя полную ответственность», — поделился источник. Другой инсайдер подчеркнул, что Панченко могут оставить в статусе и. о., пока не найдут новую кандидатуру на этот пост.

Политолог Александр Безделов согласился с этим мнением. В разговоре с корреспондентом URA.RU эксперт также уточнил, что у руководителя еще идет испытательный срок, и ждут определенных результатов. «Еще одна причина дается испытательный срок для директора департамента. Тем не менее долгое нахождение в статусе и. о. повод, чтобы задуматься, действительно ли человек в дальнейшем будет возглавлять структуру», — указал Безделов.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с официальным назначением директора ведомства. В разговоре с корреспондентом URA.RU сам Панченко сообщил, что в ближайшее время на него поступит ответ.

Ранее URA.RU писало, что Панченко возглавил департамент информационной и внутренней политики Курганской области 5 мая этого года. В правительство он пришел из Центра управления регионом (ЦУР, структура для работы с обращениями и жалобами граждан). Там он проработал около двух месяцев.