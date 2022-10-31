Куйвашев сдержал предвыборное обещание перед посланниками Путина

В Свердловской области открыли новый транспортный хаб

Евгений Куйвашев начал воплощать в жизнь мечту о сухом порте в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев начал исполнять обещание, данное перед выборами-2022, превратить Екатеринбург в главный сухой порт России. В присутствии помощника президента РФ Игоря Левитина и полпреда Владимира Якушева он открыл первый этап транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Уральский» — главного элемента будущего узла.

«Мы максимально используем выгодное географическое положение [Свердловской области]. Сегодня мы открываем только первую очередь. Будет и вторая, уверен, появится и третья очередь. И наш проект, который мы заявляли в текущем году, в электоральный период, мы реализуем в строгом соответствии с нашими договоренностями и планами», — объявил Куйвашев, поблагодарив за помощь Левитина и министра транспорта РФ Виталия Савельева, который подключился к церемонии по видеосвязи.

Левитин же, в свою очередь, напомнил, что построить хаб поручал лично президент Владимир Путин, и проект носит характер федерального. А полпред Якушев отметил, что из-за санкций Россия вынуждена перенаправить грузы с востока на запад, а ТЛЦ упростит эту задачу. «Сегодня таких проектов по стране должно быть много. Потому что в зависимости от того, как двигаются наши грузы, так в целом эффективно работает вся наша экономика», — подчеркнул представитель президента.

Проект сухого порта стал одним из главных пунктов предвыборной программы Куйвашева на губернаторских выборах 11 сентября. Тогда глава региона выражал надежду, что воплотить задумку в жизнь удастся в ближайшие пять лет. По замыслу, Екатеринбург должен стать главным узлом для ближайших регионов и соседних с Россией стран. Ожидается, что мощность ТЛЦ уже к 2030 году может достичь 60 млн тонн, к 2035-му — 80 млн.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев подключился к церемонии по видеосвязи — и сильно раньше времени. Порядка десяти минут ему пришлось ждать перед камерой, пока коллеги доедут до площадки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Игорь Левитин (справа) уточнил, что проект екатеринбургского ТЛЦ — не только региональный, но и федеральный проект Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По мнению Владимира Якушева (справа), уральский ТЛЦ имеет ключевое значение для всей логистической системы России. Хаб свяжет Северный широтный ход (СШХ) с дорогами Сибири и центра страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гости засвидетельствовали прибытие первого поезда… Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

…и первую разгрузку вагонов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU