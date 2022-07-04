Куйвашев раскрыл, что сделает регион логистическим центром России. Фото, Скрин

05 июля 2022 в 00:19 Размер текста - 17 +

Губернатор считает, что трасса М-12 принесет много пользы в условиях санкций Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что строительство мегатрассы Екатеринбург — Казань — Челябинск — Тюмень позволит в перспективе сделать Свердловскую область новым логистическим центром России. Об этом он заявил в своем telegram-канале. «Очень рад, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал проект строительства мегатрассы. Это даст нам мощный транспортный каркас, который позволит пустить транспортные потоки. Что позволит в перспективе сделать Свердловскую область новым логистическим центром России», — написал губернатор. Куйвашев отметил, что мегатрасса принесет много пользы в условиях санкций. «Через Екатеринбург пойдут транспортные потоки из Казахстана, что очень важно в условиях санкций и развития параллельного импорта», — отметил губернатор. Ранее URA.RU писало, что глава правительства РФ Михаил Мишустин распорядился выделить еще 28 млрд рублей на то, чтобы ускорить строительство мегатрассы. Эта трасса М-12 позволит больше 2 тысяч км, от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, проехать без единого светофора. Изначально проект трассы М-12 предусматривал строительство скоростной автодороги Москва — Казань длиной около 800 км, которая свяжет Татарстан и ряд других регионов РФ с сетью скоростных автодорог европейской части РФ (М-11 «Нева», ЦКАД, М3 «Украина», М1 «Беларусь», М4 «Дон»). Летом 2021 года президент Владимир Путин предложил замкнуть ее в кольцо, «протянув» не только до Екатеринбурга и Тюмени, но и до Челябинска. Это требование глава государства подтвердил в начале июня. Частью ее станет и дорога Челябинск — Екатеринбург, которую в 2022 году сделают четырехполосной на всем протяжении. Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева Скрин из telegram-канала Евгения Куйвашева Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что строительство мегатрассы Екатеринбург — Казань — Челябинск — Тюмень позволит в перспективе сделать Свердловскую область новым логистическим центром России. Об этом он заявил в своем telegram-канале. «Очень рад, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал проект строительства мегатрассы. Это даст нам мощный транспортный каркас, который позволит пустить транспортные потоки. Что позволит в перспективе сделать Свердловскую область новым логистическим центром России», — написал губернатор. Куйвашев отметил, что мегатрасса принесет много пользы в условиях санкций. «Через Екатеринбург пойдут транспортные потоки из Казахстана, что очень важно в условиях санкций и развития параллельного импорта», — отметил губернатор. Ранее URA.RU писало, что глава правительства РФ Михаил Мишустин распорядился выделить еще 28 млрд рублей на то, чтобы ускорить строительство мегатрассы. Эта трасса М-12 позволит больше 2 тысяч км, от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, проехать без единого светофора. Изначально проект трассы М-12 предусматривал строительство скоростной автодороги Москва — Казань длиной около 800 км, которая свяжет Татарстан и ряд других регионов РФ с сетью скоростных автодорог европейской части РФ (М-11 «Нева», ЦКАД, М3 «Украина», М1 «Беларусь», М4 «Дон»). Летом 2021 года президент Владимир Путин предложил замкнуть ее в кольцо, «протянув» не только до Екатеринбурга и Тюмени, но и до Челябинска. Это требование глава государства подтвердил в начале июня. Частью ее станет и дорога Челябинск — Екатеринбург, которую в 2022 году сделают четырехполосной на всем протяжении.