31 октября 2022

Названа причина ошибок при частичной мобилизации в Курганской области

Курганский военком: не обновленные данные стали причиной ошибок во время частичной мобилизации
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Военный билет. Курган , военный билет
Устаревшие данные о военнообязанных привели к ошибкам при частичной мобилизации Фото:

Основной ошибкой в ходе частичной мобилизации в Курганской области стало недобросовестное отношение граждан, которые не сообщали об изменении своих личных данных в военкоматы. Об этом рассказал военный комиссар области Айрат Зарипов.

«Что касается ошибок при частичной мобилизации, здесь стоит затронуть граждан, пребывающих в запасе, которые недобросовестно относятся к своим обязанностям, которые прописаны в конце воинского билета или билета офицера запаса», — сообщил Зарипов в интервью ГТРК «Курган». В частности, военнообязанные должны состоять на воинском учете по месту жительства или месту пребывания, явиться в установленное место и время вызова в военные комиссариаты.

Также гражданин обязан сообщать в двухнедельный срок об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, а также места жительства. «Вот это основной недостаток, с которым мы столкнулись во время проведения частичной мобилизации. Случаи с не обновленными данными были, по ним мы индивидуально принимали решения, часть из них были возвращены», — отмечает Зарипов. По его словам, среди граждан были и те, кто возвращались и с воинской части по состоянию здоровья.

До этого URA.RU писало, что курганский военком Айрат Зарипов заявил, что в зоне проведения спецоперации пока нет мобилизованных из Курганской области. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября объявил о завершении частичной мобилизации.

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Основной ошибкой в ходе частичной мобилизации в Курганской области стало недобросовестное отношение граждан, которые не сообщали об изменении своих личных данных в военкоматы. Об этом рассказал военный комиссар области Айрат Зарипов. «Что касается ошибок при частичной мобилизации, здесь стоит затронуть граждан, пребывающих в запасе, которые недобросовестно относятся к своим обязанностям, которые прописаны в конце воинского билета или билета офицера запаса», — сообщил Зарипов в интервью ГТРК «Курган». В частности, военнообязанные должны состоять на воинском учете по месту жительства или месту пребывания, явиться в установленное место и время вызова в военные комиссариаты. Также гражданин обязан сообщать в двухнедельный срок об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, а также места жительства. «Вот это основной недостаток, с которым мы столкнулись во время проведения частичной мобилизации. Случаи с не обновленными данными были, по ним мы индивидуально принимали решения, часть из них были возвращены», — отмечает Зарипов. По его словам, среди граждан были и те, кто возвращались и с воинской части по состоянию здоровья. До этого URA.RU писало, что курганский военком Айрат Зарипов заявил, что в зоне проведения спецоперации пока нет мобилизованных из Курганской области. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября объявил о завершении частичной мобилизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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