Военком раскрыл, где находятся курганские мобилизованные

Военный комиссар Айрат Зарипов: курганские мобилизованные не попали в зону СВО

Курганский военком рассказал об обучении мобилизованных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В зоне проведения спецоперации (СВО) пока нет мобилизованных из Курганской области. Об этом заявил военный комиссар региона Айрат Зарипов.

«Мобилизованные из Курганской области пока не попали в зону СВО, никто не убыл. Все находятся на боевом слаживании», — сообщил Зарипов в интервью ГТРК «Курган». Оно опубликовано в официальной группе телекомпании в социальной сети «ВКонтакте».

Зарипов рассказал, что обучение мобилизованных проходит в расположении воинской части, на плацу и полигоне. Они выполняют нормативы, проводят стрельбы. «Все как положено, чтобы было максимально приближено к боевым условиям», — подчеркнул военком.

Ранее URA.RU сообщало, что 31 октября курганские власти объявили о завершении частичной мобилизации. По словам Зарипова, регион выполнил мобилизационное задание. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября также объявил о завершении частичной мобилизации. Он добавил, что задание по призыву в ВС Российской Федерации 300 тысяч человек выполнено.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента России Владимира Путина, основной целью ее проведения стала защита народа Донбасса. В конце сентября на освобожденных от украинских националистов территориях прошли референдумы по присоединению к РФ.