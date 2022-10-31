После реконструкции ТЦ «Изумруд» станет четырехэтажным Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Мэрия Челябинска одобрила реконструкцию торгового комплекса «Изумруд», расположенного рядом с областной больницей. Здание будет увеличено до четырех этажей, а вместо подземной парковки построят открытую автостоянку, мини-сквер, благоустроят прогулочные зоны, сообщается на сайте мэрии.

«Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории в части параметров объектов капитального строительства в границах улиц: Блюхера, Воровского, Тарасова в Советском районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — говорится в документации.

Площадь ТК «Изумруд» равна 3 тысячам 647 квадратным метрам, площадь под застройку составит 1 тысячу 864 квадратных метров. После реконструкции это будет четырехэтажный торгово-развлекательный комплекс. Рядом со зданием возведут небольшой сквер, построят детскую площадку, вместительную автостоянку, оборудуют зоны для сбора мусора, площадки для грузового транспорта.

Инициатором проекта является ЗАО «Афганец», занимающаяся арендой и управлением нежилым недвижимым имуществом. Директор фирмы Юрий Рыскин также является владельцем ООО «ПРОД-Торг», ООО «Уральский фермер». Компании занимаются производством мясной продукции в Златоусте и Челябинске.

Ранее мэрия Челябинска разрешила компании «УралНИИстромпроект», которая принадлежит экс-главе администрации Челябинска Сергею Давыдову, расширить кафе в зоне зеленых насаждений в Калининском районе. Проект был одобрен на публичных слушаниях.