Мишустин заявил о снижении инфляции на 5%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги, рубли. Челябинск, налоги, зарплата, кредит, купюры, монеты, платежи, богатство, нищета, пенсия, деньги, доход, бедность, рубли, расходы, убытки
Инфляция в конце октября составила 13% Фото:

В России отмечено снижение инфляции в октябре по отношению к апрелю. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств объединения.

«Инфляция в РФ снизилась и к концу октября составила 13%», — заявил Мишустин, передает РИА Новости. Премьер напомнил, что в апреле инфляция составляла 18%.

Ранее уже заявлялось, что частичная мобилизация поможет сдержать потребительский спрос и инфляцию. Президент России Владимир Путин допустил, что по итогам года инфляция в России может составить около 12%, передает RT. До этого в сентябре впервые после двух месяцев дефляции отмечался недельный рост цен, сообщает «Национальная служба новостей».

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

В России отмечено снижение инфляции в октябре по отношению к апрелю. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств объединения. «Инфляция в РФ снизилась и к концу октября составила 13%», — заявил Мишустин, передает РИА Новости. Премьер напомнил, что в апреле инфляция составляла 18%. Ранее уже заявлялось, что частичная мобилизация поможет сдержать потребительский спрос и инфляцию. Президент России Владимир Путин допустил, что по итогам года инфляция в России может составить около 12%, передает RT. До этого в сентябре впервые после двух месяцев дефляции отмечался недельный рост цен, сообщает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...