Мишустин заявил о снижении инфляции на 5%

Инфляция в конце октября составила 13%
В России отмечено снижение инфляции в октябре по отношению к апрелю. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств объединения.
«Инфляция в РФ снизилась и к концу октября составила 13%», — заявил Мишустин, передает РИА Новости. Премьер напомнил, что в апреле инфляция составляла 18%.
Ранее уже заявлялось, что частичная мобилизация поможет сдержать потребительский спрос и инфляцию. Президент России Владимир Путин допустил, что по итогам года инфляция в России может составить около 12%, передает RT. До этого в сентябре впервые после двух месяцев дефляции отмечался недельный рост цен, сообщает «Национальная служба новостей».
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