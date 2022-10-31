В метро Екатеринбурга умер мужчина

01 ноября 2022 в 14:29 Размер текста - 17 +

По информации следователей, смерть мужчины не криминальная Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Чкаловской станции метро в Екатеринбурге после падения с эскалатора умер 69-летний мужчина. Информацию URA.RU подтвердил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. «Сотрудники следственного отдела по Чкаловскому району осмотрели место происшествия. Тело направлено на судмедэкспертизу, проводятся опросы очевидцев», — рассказал Шульга. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что мужчина утром упал на эскалаторе, после чего почувствовал себя плохо, и понадобилась госпитализация. Врачи приехали на место, но уже не смогли спасти жизнь. По данным полиции, умершим оказался 69-летний мужчина. Силовики считают, что смерть не криминальная. Ранее очевидцы сообщали об обнаружении тела мужчины у дома на улице Красноармейская, 17. Человек умер вечером 17 октября.

На Чкаловской станции метро в Екатеринбурге после падения с эскалатора умер 69-летний мужчина. Информацию URA.RU подтвердил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. «Сотрудники следственного отдела по Чкаловскому району осмотрели место происшествия. Тело направлено на судмедэкспертизу, проводятся опросы очевидцев», — рассказал Шульга. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что мужчина утром упал на эскалаторе, после чего почувствовал себя плохо, и понадобилась госпитализация. Врачи приехали на место, но уже не смогли спасти жизнь. По данным полиции, умершим оказался 69-летний мужчина. Силовики считают, что смерть не криминальная. Ранее очевидцы сообщали об обнаружении тела мужчины у дома на улице Красноармейская, 17. Человек умер вечером 17 октября.