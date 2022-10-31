31 октября 2022

В метро Екатеринбурга умер мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт на станции метро Площадь 1905 года. Екатеринбург, безопасность, полиция, метро
По информации следователей, смерть мужчины не криминальная Фото:

На Чкаловской станции метро в Екатеринбурге после падения с эскалатора умер 69-летний мужчина. Информацию URA.RU подтвердил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

«Сотрудники следственного отдела по Чкаловскому району осмотрели место происшествия. Тело направлено на судмедэкспертизу, проводятся опросы очевидцев», — рассказал Шульга.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что мужчина утром упал на эскалаторе, после чего почувствовал себя плохо, и понадобилась госпитализация. Врачи приехали на место, но уже не смогли спасти жизнь. По данным полиции, умершим оказался 69-летний мужчина. Силовики считают, что смерть не криминальная.

Ранее очевидцы сообщали об обнаружении тела мужчины у дома на улице Красноармейская, 17. Человек умер вечером 17 октября.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

На Чкаловской станции метро в Екатеринбурге после падения с эскалатора умер 69-летний мужчина. Информацию URA.RU подтвердил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. «Сотрудники следственного отдела по Чкаловскому району осмотрели место происшествия. Тело направлено на судмедэкспертизу, проводятся опросы очевидцев», — рассказал Шульга. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что мужчина утром упал на эскалаторе, после чего почувствовал себя плохо, и понадобилась госпитализация. Врачи приехали на место, но уже не смогли спасти жизнь. По данным полиции, умершим оказался 69-летний мужчина. Силовики считают, что смерть не криминальная. Ранее очевидцы сообщали об обнаружении тела мужчины у дома на улице Красноармейская, 17. Человек умер вечером 17 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...